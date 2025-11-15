聽新聞
對等關稅退讓 川普調降牛肉、咖啡關稅

聯合報／ 編譯俞仲慈茅毅／綜合報導
美國總統川普十四日調整對等關稅，一舉調降多種輸美農產品關稅。圖為民眾當天在佛州邁阿密的果菜商店搬動農產品。（法新社）
美國總統川普十四日透過大幅調整對等關稅，一舉調降對外國牛肉、香蕉、番茄及咖啡等輸美農產品與食品徵收的關稅，以減輕美國民眾對生活費攀升的擔憂。

川普十四日簽署行政命令，修改八月對美國貿易夥伴徵收的對等關稅，豁免包括水果、堅果和香料等多種常見的食品。這代表他一月回任後推出的關稅政策，正逐步脫離原本對外國「極限施壓」的路線。

川普今春祭出對等關稅時，白宮經濟團隊宣稱，將不會有任何豁免，但之後逐漸讓步，取消部分非美國生產或其國內供應不足而難以滿足美國消費者需求的商品關稅。

自十四日起的新豁免對象包括許多美國常見食品，例如近幾月來售價飆漲創新高的牛肉。

川普十三日說，美國從拉美國家阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多進口的許多食品，在美國與他們達成雙邊貿易架構協議後將零關稅。然而，十四日行政命令的豁免範圍擴大適用於全部遭對等關稅影響國家的輸美食品，而非只是已與川普政府達成貿易協議的國家。雜貨業者對此樂見，並呼籲更進一步減免關稅。

川普此前宣稱，關稅是由外國企業支付，不會轉嫁給美國消費者，但如今改弦易轍。這形同默認，他徵收關稅的確推高美國國內的民生必需品物價。聯邦參議院財政委員會民主黨籍議員懷登直言，「在說謊幾個月後」，川普終於承認，其關稅政策迫使百姓為了食品雜貨而支付更多錢，並加劇美國通膨。

在十一月初美國的幾場地方選舉中，民主黨候選人高舉愈來愈難以負擔生活費的競選策略而橫掃共和黨對手。這反映出選民對當前生活成本節節攀升的不滿。根據美國勞工部資料數據，美國消費者物價指數（ＣＰＩ）同比漲幅從四月的百分之二點三，至九月的百分之三，可見家庭的生活成本明顯加重。

關稅 川普
延伸閱讀

相關新聞

中採購美黃豆 不到承諾量3%

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現十月底川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

台美匯率聯合聲明 賴士葆：台灣被掐喉

台美共同發布匯率聲明，宣布自今年十二月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示...

新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試

台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干...

對等關稅退讓 川普調降牛肉、咖啡關稅

美國總統川普十四日透過大幅調整對等關稅，一舉調降對外國牛肉、香蕉、番茄及咖啡等輸美農產品與食品徵收的關稅，以減輕美國民眾...

川習會承諾跳票？大陸對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美國關稅談判的商業外交內幕

新蘇黎世報（NZZ ）網站首頁14日報導，瑞士與美國達成框架貿易協議，將美國對瑞士進口商品關稅從39%降至15%，等同歐...

