川習會承諾跳票？大陸對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

農業部14日公布，自上月南韓的川習會後，中國大陸迄今只進行兩筆黃豆採購，總重僅33.2萬公噸，遠不及農業部長羅林斯所述，大陸承諾在明年1月前採購1,200萬噸的黃豆，以及三年內要採購近2,500萬噸。

美國農民原本寄望大陸這個最大客戶能恢復下單，但農業銀行CoBank穀物與油籽首席經濟學家埃姆克表示，中國大陸目前沒有太多向美國採購的理由，原因是他們手上仍握有今年向巴西等南美國家大量採購的黃豆，加上關稅使美國黃豆報價依舊比巴西更高。

埃姆克指出：「我們距離美國宣稱的協議採購量，還差得非常遠。」

北京當局迄今仍未確認黃豆採購協議的細節，只說雙方已達成共識、要擴大農產品貿易。埃姆克說，就算大陸確實承諾過要購買美國黃豆，或許也只會在價格吸引人時進行採購。