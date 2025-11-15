快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會承諾跳票？大陸對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大陸的黃豆採購量，較美方宣稱的承諾採購量嚴重短少。美聯社
大陸的黃豆採購量，較美方宣稱的承諾採購量嚴重短少。美聯社

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

農業部14日公布，自上月南韓的川習會後，中國大陸迄今只進行兩筆黃豆採購，總重僅33.2萬公噸，遠不及農業部長羅林斯所述，大陸承諾在明年1月前採購1,200萬噸的黃豆，以及三年內要採購近2,500萬噸。

美國農民原本寄望大陸這個最大客戶能恢復下單，但農業銀行CoBank穀物與油籽首席經濟學家埃姆克表示，中國大陸目前沒有太多向美國採購的理由，原因是他們手上仍握有今年向巴西等南美國家大量採購的黃豆，加上關稅使美國黃豆報價依舊比巴西更高。

埃姆克指出：「我們距離美國宣稱的協議採購量，還差得非常遠。」

北京當局迄今仍未確認黃豆採購協議的細節，只說雙方已達成共識、要擴大農產品貿易。埃姆克說，就算大陸確實承諾過要購買美國黃豆，或許也只會在價格吸引人時進行採購。

關稅 川普 黃豆 美中 美國 習近平
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆

NBA／「希臘怪物」關鍵罰球軟手 杜蘭特率火箭逆轉公鹿

NBA／安戴托昆波轟41分退公牛 公鹿「NBA盃」小組賽9戰全勝

NBA／一年半前因偷竊7次被逮 前勇士後衛羅林斯成公鹿新希望

相關新聞

川習會承諾跳票？大陸對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美國關稅談判的商業外交內幕

新蘇黎世報（NZZ ）網站首頁14日報導，瑞士與美國達成框架貿易協議，將美國對瑞士進口商品關稅從39%降至15%，等同歐...

瑞士如何讓關稅降至15%？討好川普「秘密武器」曝光：勞力士與金條

美國和瑞士14日達成框架貿易協議，瑞士進口產品的關稅將從39%降至15%。Axios報導，瑞士派出企業大亨組成的代表團，...

美國瑞士敲定貿易框架！瑞士投資2000億美元 關稅從39%降至15%

美國和瑞士14日宣布達成一項框架貿易協議，包括美方同意將對瑞士進口產品的關稅從39%降至15%，而瑞士企業則承諾在202...

對等關稅大倒退！川普簽行政命令 百項食品獲豁免

美國總統川普14日著手調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒...

台灣也快了？美宣布與瑞士「大致」達成協議 關稅從39%砍至15%

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國已和瑞士「大致」達成貿易協議，對瑞士商品課徵的關稅將從39%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。