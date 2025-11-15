企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美國關稅談判的商業外交內幕

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
瑞士經濟部長帕梅林14日在瑞士舉行記者會，說明與美國關稅談判結果。美聯社
瑞士經濟部長帕梅林14日在瑞士舉行記者會，說明與美國關稅談判結果。美聯社

新蘇黎世報（NZZ ）網站首頁14日報導，瑞士與美國達成框架貿易協議，將美國對瑞士進口商品關稅從39%降至15%，等同歐盟待遇。瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）13日訪華盛頓，與美國貿易代表葛里爾簽署意向聲明。NZZ強調，這非單純政府談判，而是瑞士企業高層主導的「商業外交」成果，早在11月初已啟動白宮攻勢。

NZZ揭露，瑞士派出由勞力士、Richemont、Partners Group等企業巨頭組成的代表團，11月4日低調抵達白宮。代表團成員包括多位產業領袖，攜帶「昂貴禮物」晉見川普。NZZ引述匿名官員稱，這些禮物「獲得川普極大好感」，成功軟化其對瑞士貿易順差550億美元（約新台幣1.7兆元）的敵意。

談判核心讓步由NZZ獨家披露：瑞士承諾未來5年對美投資2000億美元（約新台幣6.1兆元），涵蓋學徒培訓、科技轉移與基礎建設。同時取消美國肉類配額關稅、開放醫藥設備市場，並調整出口管制，避免高科技產品轉售中國。NZZ計算，15%關稅雖高於原2.1%，但較39%可減少鐘錶與機械業50億瑞士法郎（約新台幣1900億元）損失。

NZZ指出，7月底談判曾接近10%關稅協議，川普卻親自干預改為39%，引發瑞士企業界震驚。此次企業外交策略，NZZ形容為「務實外交的極致」，但瑞士農民協會批評肉類市場開放為「高代價妥協」。協議為「非約束性意向書」，需2026年第一季法規化，仍有變數。

NZZ警告，15%關稅仍為保護主義遺毒，瑞士出口佔GDP 10%，任何延宕都將重創就業。瑞士中立國地位使其成為歐美談判「試驗場」，此協議或為歐盟、英國談判模板。NZZ呼籲瑞士政府加速立法，確保對美2000億美元投資承諾兌現，否則「商業外交」恐淪為空談。

關稅 川普
