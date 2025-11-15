瑞士如何讓關稅降至15%？討好川普「秘密武器」曝光：勞力士與金條

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國和瑞士14日達成框架貿易協議，瑞士進口產品的關稅將從39%降至15%。Axios報導，瑞士派出企業大亨組成的代表團，帶上特製勞力士桌鐘與一公斤重訂製金條等禮物，再加上大量恭維之詞，最終成功說服美國總統川普大幅調降關稅。

各國政府與企業皆明白，只要奉承川普就能獲得他的青睞，而堪比國王的禮物，尤其是黃金，川普特別喜愛。蘋果執行長庫克在8月曾向川普致贈一塊附有24K黃金底座的刻字玻璃圓盤，作為公司為了避免關稅而在美國投資1000億美元的紀念，不僅替各界向川普送禮定下基調，也把門檻推得更高。

雖然各方送禮與捐款不斷，但庫克的禮物一直是川普在橢圓形辦公室最喜愛的收藏，直到瑞士代表團到訪。一位政府官員透露：「很難比得過蘋果，但瑞士人做到了。」

自川普8月提高關稅以來，瑞士經濟受到嚴重衝擊，但瑞士總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）始終無法說服川普撤除關稅。由於領導層級的談判陷入僵局，瑞士方面又知道川普特別喜歡與工商巨頭往來，於是改變策略，改派由國家商業領袖組成的代表團前往白宮。一位政府官員說：「川普是商人，最愛跟商人聊生意。」

瑞士企業大亨組成的代表團4日訪問白宮，貴金屬與金融集團MKS SA執行長夏奇里（Marwan Shakarchi）贈送訂製金條，上面刻有45和47，象徵川普的總統任期，價值略高於13萬美元（約台幣397萬元）。白宮官員表示，川普是代表他的總統圖書館收禮，因此合法。

另外一位團員則是勞力士執行長杜福爾（Jean-Frédéric Dufour），負責送出特製桌鐘。知情人士透露，勞力士原本曾討論贈送稀有鈦金屬手錶，但金色桌鐘更符合川普的喜好。

其他與會者還包括奢侈品公司歷峯集團（Richemont）董事長魯伯特（Johann Rupert）、能源與大宗商品交易商摩科瑞（Mercuria）聯合創辦人耶吉（Daniel Jaeggi）、私募巨擘合眾集團（Partners Group）聯合創辦人甘特納（Alfred Gantner）。MSC 地中海航運總裁阿彭提（Diego Aponte）協助安排會面，但本人未能出席。

這些禮物和交談讓川普非常滿意，隨後在真實社群發文：「我想表揚在場的所有人，做得非常好。」

