川普簽令降牛肉咖啡等關稅 盼平抑生活成本壓力

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，降低牛肉、香蕉、咖啡及番茄等農產品的進口關稅。在此之前，川普政府因生活成本不斷攀升而面臨選民壓力。

法新社報導，這些產品如今獲得豁免，不必再繳納川普今年為應對所謂不公平行為而徵收的「對等關稅」（reciprocal tariff）。此舉是政府考量美國生產某些商品的能力，或是缺乏這種能力之後所決定。

不過，其他已經實施的關稅仍將繼續適用。

根據白宮發布的命令，新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。

由於物價負擔能力已成為本月紐約市長、紐澤西州長和維吉尼亞州長選舉的關鍵議題，川普政府近來一直加緊努力，試圖讓美國民眾相信經濟實力強健。

民主黨在上述3場選舉中大獲全勝，他們在選戰中強烈聚焦生活成本議題。

今天公布的關稅豁免清單還涵蓋酪梨、椰子和鳳梨等其他農產品。

川普自今年1月重返總統大位以來，已對美國的貿易夥伴實施大規模關稅，引發經濟學家警告，這些措施可能會助長通貨膨脹，並對經濟成長構成壓力。

川普政府已承認美國民眾正擔憂物價負擔能力，川普的首席經濟顧問也承認近年來購買力有所下降。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）本週表示：「這是我們將要解決的問題，而且我們會立即著手解決。」

