對等關稅大倒退！川普簽行政命令 百項食品獲豁免
美國總統川普14日著手調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒退，同時也在尋求方式以回應美國民眾對生活成本的擔憂。
華爾街日報報導，川普發布行政命令，調整8月對幾乎所有貿易夥伴施加的對等關稅，並豁免超過一百種常見食品項目，包括水果、堅果和香料。
川普春季宣布對等關稅時，經濟團隊曾堅稱「不會有豁免」，但之後仍讓步，取消對部分美國不生產、或國內供應不足的商品徵收關稅。此次新增豁免的項目，則包含許多美國平日就有大量生產的食品，例如近期價格飆至歷史高點的牛肉。
新行政命令規定，減免關稅將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。
這項命令也擴大川普前一天公布的豁免範圍。他當時表示，阿根廷、厄瓜多爾、瓜地馬拉與薩爾瓦多的多項食品，將在這些國家同意與美國達成貿易框架後獲得免稅，而新的豁免措施則適用於所有國家輸入的相關食品，不再限於與華府達成協議的國家。
川普曾一再表示是外國公司支付關稅，一些民主黨人士指出，此舉等同默認他的關稅政策正推高美國人的生活支出。聯邦參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示：「經過數月的謊言後，川普終於承認他的關稅正在迫使美國人為日常食品支付更多費用，並使負擔能力危機惡化。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言