對等關稅大倒退！川普簽行政命令 百項食品獲豁免

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透
美國總統川普14日著手調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒退，同時也在尋求方式以回應美國民眾對生活成本的擔憂。

華爾街日報報導，川普發布行政命令，調整8月對幾乎所有貿易夥伴施加的對等關稅，並豁免超過一百種常見食品項目，包括水果、堅果和香料。

川普春季宣布對等關稅時，經濟團隊曾堅稱「不會有豁免」，但之後仍讓步，取消對部分美國不生產、或國內供應不足的商品徵收關稅。此次新增豁免的項目，則包含許多美國平日就有大量生產的食品，例如近期價格飆至歷史高點的牛肉。

新行政命令規定，減免關稅將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。

這項命令也擴大川普前一天公布的豁免範圍。他當時表示，阿根廷、厄瓜多爾、瓜地馬拉與薩爾瓦多的多項食品，將在這些國家同意與美國達成貿易框架後獲得免稅，而新的豁免措施則適用於所有國家輸入的相關食品，不再限於與華府達成協議的國家。

川普曾一再表示是外國公司支付關稅，一些民主黨人士指出，此舉等同默認他的關稅政策正推高美國人的生活支出。聯邦參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示：「經過數月的謊言後，川普終於承認他的關稅正在迫使美國人為日常食品支付更多費用，並使負擔能力危機惡化。」

