台美貿易協議 美官員：已有很多進展

聯合報／ 記者陳熙文李人岳劉懿萱／連線報導

一位美國高官十三日在背景簡報時說，美國持續與貿易夥伴談判，已與台灣取得許多進展，且美國今年底前有望達成更多貿易協議。

該官員十三日被問到美國接下來可能達成的貿易協議時答道，美國和越南、印尼已發布聯合聲明，近期和印度也有許多正面進展。除了台灣，該官員表示，美國與很多國家都有正面進展，可能在年底前達成更多貿易協議，但最終仍由美國總統川普定奪。

對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，賴政府宣稱的暫時性關稅已過三個月，但台灣為此付出多少代價？關稅能降多少？談到什麼結果？國人全不知道。

黃國昌說，負責任的政府應想辦法將高科技命脈留在台灣，而非將之往外推、掏空台灣。

行政院前副院長施俊吉日前也質疑，美國並未承諾在台海衝突時出兵協防，我政府應拒絕美國需索。他十四日再質疑，川普規定對美「投資」的項目由他指定，且美國不必出錢；「投資」獲利則對半分，還本後獲利改成美國分九成、出資方只分一成，還規定「投資」金額在他第二任內要全數到位，「這是哪門子投資？」

關稅 川普
