美韓協議！南韓關稅降至15％ 半導體關稅條件不輸台灣

美國與南韓已確定敲定雙邊貿易協議並發布細節，美國調降南韓輸美產品關稅至百分之十五，並適用對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關稅。南韓表示，美國已同意在其一九六二年「貿易擴張法」二三二條款下，對南韓半導體及半導體設備課徵的關稅條件不輸台灣。

自十月廿九日南韓慶州的美韓峰會後，歷時十六天，白宮及南韓總統室終於同步公布美韓關稅及國安的磋商成果文件「聯合情況說明書」。

在攸關二戰後已結盟達七十二年的美韓同盟安全部分，南韓承諾在二○三○年前採購二五○億美元的美製軍備，並盡快將其國防支出的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比調高至百分之三點五；南韓還將提供三三○億美元，作為「全面支持」駐韓美軍的經費，但該說明書並未載明這筆錢的細目；南韓並確認美國同意其建造核動力潛艦，並獲得美方將給予韓方包含「核保護傘」的「延伸嚇阻」再保證，並同意南韓能處理「用過核燃料」（乏燃料）。

南韓總統李在明十四日上午在記者會中提到，該文件詳列南韓以對美的三五○○億美元投資承諾，交換美國調降南韓輸美產品關稅，從百分之廿五降至百分之十五。

美國接下來將對南韓產品課徵百分之十五關稅，對南韓汽車及其零組件、原木、木材與木製品課徵的產業關稅也降至百分之十五。針對適用美韓自貿協定（ＫＯＲＵＳ）或最惠國待遇的關稅，等於或高於百分之十五的南韓產品，不另加徵產業關稅，適用ＫＯＲＵＳ或最惠國待遇關稅低於百分之十五的南韓產品，在加徵產業關稅後總和將為百分之十五。

美國也承諾，對南韓輸美藥品課徵的關稅不會高於百分之十五；對南韓輸美半導體課徵的關稅，也不會比未來美國和其他國家協議的條件還差，但前提是美方認定，這些國家的半導體貿易規模大於或等於南韓。

在上述的三五○○億美元投資承諾中，一如此前已知，一五○○億美元將投資美國造船業；兩千億美元將投入美韓戰略投資諒解備忘錄（ＭＯＵ）中的領域，即造船、核能等能源、關鍵礦物、人工智慧（ＡＩ）、半導體、量子運算及醫藥品。該ＭＯＵ已由美國商務部長盧特尼特與南韓產業通商部長金正官在線上簽署。

另外，白宮十三日宣布與阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多及薩爾瓦多達成貿易協議，成為川普在回任後發動貿易戰以來，最新達成的協議。一位美國高官同日對法新社說，預期將對物價有些正面效應，像咖啡、可可和香蕉等商品有望受惠。