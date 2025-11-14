美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府正研擬大幅豁免部分「對等關稅」的豁免範圍，牛肉與柑橘被點名可能列入，以因應高漲食品價格並緩解民怨。股市方面，輝達大跌引發AI族群全面回檔，三大指數創逾一個月最大跌幅，市場對12月降息的預期同步降溫。政府在歷時43天關門後重啟，但共和、民主兩黨圍繞預算權與健保補貼的矛盾未解，參院民主黨領袖舒默甚至面臨黨內自由派要求下台的壓力。

2025-11-14 08:28