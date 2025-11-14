美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）今天告訴財經媒體CNBC，美國與瑞士已達成貿易協議。瑞士政府則表示，美國對瑞士的關稅稅率將從39%降至15%。

綜合法新社、CNBC與彭博（Bloomberg News）報導，格里爾指出，美國和瑞士「基本上」已達成貿易協議，美方將把瑞士進口商品關稅從39%降至15%，白宮計畫今天公布相關細節。

格里爾還提及，瑞士方面承諾在美國投資2000億美元，將把大量製造業帶到美國，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備生產，瑞士也承諾購買更多波音（Boeing）飛機。

瑞士政府則在社群平台X發文表示，瑞士與美國已成功找到解決方案，關稅將下調至15%，感謝美國總統川普積極投入。

