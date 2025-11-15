南韓輸美關稅降到15% 晶片銷美條件不輸台灣

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國與南韓已敲定貿易協議並發布細節。圖為2025年10月29日，韓國總統李在明在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間與美國總統川普會晤 路透
美國與南韓已敲定貿易協議並發布細節。圖為2025年10月29日，韓國總統李在明在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間與美國總統川普會晤 路透

美國與南韓已敲定貿易協議並發布細節，美國調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關稅。南韓也表示，美國已同意對南韓半導體課徵關稅條件不會劣於台灣。

美國白宮13日已發布事實清單，南韓總統李在明14日也召開記者會說明。這份文件詳列南韓以對美國的3,500億美元投資承諾，換取美國調降南韓輸美產品關稅稅率，從25%降到15%。

白宮表示，美國將對南韓產品課徵15%關稅，對南韓汽車與汽車零組件、木材與衍生品課徵的產業關稅也降至15%。針對適用KORUS或最惠國待遇的關稅稅率，等於或高於15%的南韓產品，不另外加徵產業關稅，適用KORUS或最惠國待遇關稅稅率低於15%的南韓產品，在加徵產業關稅後稅率總和將為15%。

美國也承諾對南韓輸美藥品課徵的關稅不會高於15%，對南韓輸美晶片課徵的關稅條件，也不會比未來其他國家協議的條件還差。南韓表示，這意味南韓晶片關稅條件將不會比台灣差。

在南韓的3,500億美元投資承諾中，1,500億美元將投資於美國造船業，另外2,000億美元將配置於雙方備忘錄內的戰略投資。根據協議，美韓將擴大在造船、核能、人工智慧（AI）及半導體等戰略產業的合作。

美韓也討論對南韓匯市穩定的潛在影響，雙方同意南韓不須在任何日曆年提供超過200億美元的資金，南韓將盡力透過從市場購買以外的管道獲取美元，若履行協議可能導致市場動盪，例如韓元匯率失序波動，南韓能請求調整資金金額和時間，美國將以善意認真評估。

南韓也將與美國各州合作在首爾舉辦年度展覽，同意放寬非關稅壁壘，包括取消原本對產自美國、符合美國聯邦機動車輛安全標準的5萬輛進口上限。南韓也同意減少影響食品和農產品貿易的非關稅壁壘，包括簡化農業生技產品監管批准程序、設立專責處理美國園藝產品申請的美國事務處等。

關稅 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳美要求台投資破10兆 黃國昌：關稅可以降到多少？

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

相關新聞

美韓敲定貿易協議！南韓關稅降至15％ 半導體關稅條件不輸台灣

美國與南韓已確定敲定雙邊貿易協議並發布細節，美國調降南韓輸美產品關稅至百分之十五，並適用對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材...

台灣也快了？美宣布與瑞士「大致」達成協議 關稅從39%砍至15%

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國已和瑞士「大致」達成貿易協議，對瑞士商品課徵的關稅將從39%...

南韓輸美關稅降到15% 晶片銷美條件不輸台灣

美國與南韓已敲定貿易協議並發布細節，美國調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關...

不是海湖莊園協定！川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

一年前，白宮經濟顧問委員會（CEA）前主席暨現任聯準會（Fed）理事米倫發表一篇文章，讓金融市場為之駭然。文中指出，川普...

美韓協議細節出爐！南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美國與南韓已公布美韓貿易協議的事實清單，正式調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產...

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。