美國瑞士「基本」達成協議 關稅降至15%還有這些條件

美國貿易代表葛里爾14日表示，美國和瑞士已「基本」達成一項貿易協議，瑞士進口至美國的商品關稅稅率降至15%。細節預定稍後公布。

葛里爾與瑞士代表團已在華盛頓會晤兩天，他14日接受CNBC採訪時表示：「瑞士可能會是下一個。我們實際上已經與瑞士達成協議，今天將在白宮網站上公布具體內容。」

他向記者表示，美國對瑞士商品的關稅將從39%降至15%，而瑞士方面則承諾在美國投資2,000億美元。

葛里爾說，瑞士「將把大量製造業帶到美國來，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備生產。我們對這項協議以及它對美國製造業的意義感到非常興奮。」他還說，瑞士也承諾將購買更多波音飛機。