美國瑞士「基本」達成協議 關稅降至15%還有這些條件
美國貿易代表葛里爾14日表示，美國和瑞士已「基本」達成一項貿易協議，瑞士進口至美國的商品關稅稅率降至15%。細節預定稍後公布。
葛里爾與瑞士代表團已在華盛頓會晤兩天，他14日接受CNBC採訪時表示：「瑞士可能會是下一個。我們實際上已經與瑞士達成協議，今天將在白宮網站上公布具體內容。」
他向記者表示，美國對瑞士商品的關稅將從39%降至15%，而瑞士方面則承諾在美國投資2,000億美元。
葛里爾說，瑞士「將把大量製造業帶到美國來，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備生產。我們對這項協議以及它對美國製造業的意義感到非常興奮。」他還說，瑞士也承諾將購買更多波音飛機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言