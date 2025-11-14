聽新聞
台灣也快了？美宣布與瑞士「大致」達成協議 關稅從39%砍至15%
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國已和瑞士「大致」達成貿易協議，對瑞士商品課徵的關稅將從39%降至15%，瑞士則承諾投資美國2,000億美元。
葛里爾14日接受美國媒體CNBC訪問時說：「我們已大致與瑞士達成協議，今天將在白宮網站公布細節。」
葛里爾表示，瑞士將把許多製造業引進美國，例如製藥、黃金精煉和鐵路設備，該國也已承諾擴大採購波音（Boeing）商用飛機。
