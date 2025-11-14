快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

川普對瑞士關稅有望降至15％ 美瑞貿易談判正面進展

中央社／ 蘇黎世13日綜合外電報導

瑞士副總統兼經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）正在華府訪問，期盼能降低美國總統川普所實施的高額關稅；美方高層官員今天表示，美瑞之間的貿易談判進展相當正面。

自川普1月重返白宮、祭出巨額關稅以來，這已是帕姆蘭第3度華府之行。美國今年8月對來自瑞士的貨品徵收39%關稅，為川普全球關稅行動中最高稅率之列，令瑞士大為震撼。

法新社報導，帕姆蘭此行，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面。 瑞士方面仍期待能爭取降低高關稅。

川普政府一名高層官員今天向媒體表示：「談判非常正面，討論也相當有重點。」

這位美方官員說：「如果這項協議能獲得總統與瑞士方面的同意，我們將可看到美方對瑞士降低關稅。」

彭博新聞社10日晚間報導，據知情人士透露，瑞士即將與美方達成協議，將關稅降至15%，這稅率與歐洲聯盟（EU）同等水準。

瑞士經濟部對法新社表示，帕姆蘭此次赴華府訪問，是為了「持續協商」，但不會透露更多細節。

今年8月初，帕姆蘭與瑞士總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）緊急前往華府，試圖說服白宮，但最終無功而返。帕姆蘭於是在9月二次訪美。

在上週，包括瑞士鐘錶大廠勞力士（Rolex）和精品巨商歷峯集團（Richemont）等6家頂尖瑞士企業負責人，與川普會面，親自反映高關稅對企業造成的衝擊。

高關稅措施威脅出口導向的瑞士多個產業，特別是鐘錶製造與工業機械，也包括巧克力和起司。

居瑞士最大出口的製藥業，目前雖免於加徵關稅，但川普時常揚言未來可能納入課徵範圍，藥業前景仍存變數。

瑞士企業除了擔心遭遇高關稅影響出口競爭外，也憂心其他富裕經濟體的同業恐會取得更大優勢。目前歐盟與日本都已協商出15%稅率，英國則爭取到10%。

關稅 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國獲取技術

民主黨地方勝選激勵士氣 川普支持度維持4成

歐布萊恩：只要中國不犯台 美中應能和睦相處

民以食為天！紐時披露川普擬擴大關稅豁免範圍 壓抑糧價

相關新聞

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉...

美韓協議細節出爐！南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美國與南韓已公布美韓貿易協議的事實清單，正式調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產...

美台貿易談判傳出突破！ 路透：美官員稱有重大進展

路透報導，美國一位高級官員周四透露，川普政府與台灣的貿易談判取得重大進展。

川普速報／食品價格高漲壓力 美擬擴大關稅豁免範圍

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府正研擬大幅豁免部分「對等關稅」的豁免範圍，牛肉與柑橘被點名可能列入，以因應高漲食品價格並緩解民怨。股市方面，輝達大跌引發AI族群全面回檔，三大指數創逾一個月最大跌幅，市場對12月降息的預期同步降溫。政府在歷時43天關門後重啟，但共和、民主兩黨圍繞預算權與健保補貼的矛盾未解，參院民主黨領袖舒默甚至面臨黨內自由派要求下台的壓力。

民以食為天！紐時披露川普擬擴大關稅豁免範圍 壓抑糧價

紐約時報報導，多名知情人士透露，川普政府正準備大幅擴大部分「對等關稅」的豁免範圍，目標是壓低仍處高檔的食品價格。美國近期...

通膨倒逼美國讓步 巴西出口多元化強化談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）今年8月對巴西產品徵收高額關稅後，雙邊關係陷入緊張。但近期國內生活成本危機與通膨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。