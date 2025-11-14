川普政府擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

根據3位知情人士透露，美國總統川普政府正準備針對部分關稅實施大規模豁免，以緩解讓美國消費者擔憂不已、居高不下的食品價格。

「紐約時報」（New York Times）報導，知情人士因消息尚未公開而要求匿名，他們表示，此次關稅調整將適用於川普今年4月宣布的部分對等關稅，包括來自尚未與政府達成貿易協議國家的產品。

知情人士表示，豁免範圍預計將包括牛肉和柑橘類產品，但他們也提醒，川普尚未做出最終決定。增加牛肉進口這一議題一直是美國牧場主反對的焦點，他們認為這與川普提振國內產量的理念相悖。

如果這項提議得以推行，將成為川普在日益關注的物價可負擔性問題下，對其重要經濟政策的最新一輪撤銷行動，儘管川普一直錯誤堅稱物價正在下降。民主黨人上週在全國多地選舉中勝出，主要是因為他們利用民眾對生活成本的擔憂。

這項很可能生效的計畫，涵蓋範圍比川普在9月行政命令中提出的豁免更廣。該行政命令原本只打算對非主要在美國本土生產或種植，並且從已與川普政府簽署貿易協議的國家進口的產品實行關稅減免。

該命令要求美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）評估逾千項產品，包括金屬和礦物、抗生素、飛機零件，以及咖啡、鳳梨、酪梨和香草豆等國外進口農產品。

兩位知情人士透露，盧特尼克以價格高昂為由，一直力推對正在審議中的一系列食品關稅豁免。

如果川普政府選擇對尚未與美國簽訂貿易協議的國家產品提供豁免，可能會被外界解讀為這是在獎勵不願與政府合作的國家。

白宮未證實該提案的具體細節。白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示：「川普政府致力於推行靈活、細緻且多元的貿易與關稅策略。」美國貿易代表署（USTR）與商務部則拒絕置評。