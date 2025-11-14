美韓達成貿易安保協商 美國核准韓建造核潛艦

快訊

中央社／ 首爾14日綜合外電報導

美韓對於貿易、安保協商的共同說明文件今天已出爐，其中美國核准韓國建造核動力潛艦，對此韓國總統李在明表示，這是為了朝鮮半島和平與穩定所需的核心戰略資產。

根據韓聯社報導，美國白宮今天上傳了韓美高峰會談共同說明資料（Joint Fact Sheet），提到已核准韓國製造核動力潛艦，並指出，「為了推進這項造船計畫，美國將與韓國密切合作，包括燃料供應方案在內」。

隨後韓國總統李在明發表談話，李在明表示，「對於我們經濟與安全，構成最大變數的韓美貿易協商、安保協議最終已達成」。

李在明表示，因為內亂與社會的混亂，使得韓國比其他國家更晚站上關稅協商的起跑點，「但以堅固的韓美同盟信賴為基礎，展現了互惠的智慧，結果使韓美雙方得以做出基於常識與理性的最佳結果。」

關於貿易協商，李在明指出，雙方政府確認，「將在我國經濟可承受範圍內，並限於具有商業合理性的專案進行投資，藉此消除外界對於可能藉投資之名，實際上對相關事業進行援助，導致難以回收本金的憂慮。」

安保協議方面，李在明表示，透過這次協商，韓美兩國決定攜手推進核動力潛艦建造事業，這是韓國數10年來的夙願，也是為了朝鮮半島和平與穩定的核心戰略資產。

李在明說：「我們也將藉由強化國防與推動戰時作戰指揮權移交，明確表明韓國將主導韓半島防衛的意志，美國也展現出強烈支持與協助的立場。」

李在明總結表示，美韓同盟將深化為涵蓋安全、經濟與尖端技術的真正未來性戰略全面同盟，「美韓兩國雙贏的『同盟文藝復興』之門已大大敞開」。

李在明也提到，「要取得這次具意義的協商成果，最重要的是川普總統做出了理性的重大決斷，對川普總統的果斷，我表達感謝與敬意」。

