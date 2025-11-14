費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉由場邊會談達成共識，費時16天敲定「聯合事實說明書」（Joint Fact Sheet）。

根據白宮官網發布文本，在「重建與擴展關鍵產業」章節中，美國總統川普與李在明重申7月公布的《南韓戰略貿易與投資協定》（The Korea Strategic Trade and Investment Deal），並歡迎南韓在造船、能源、半導體、製藥、關鍵礦產、人工智慧與量子計算等領域擴大投資。

該協議包括經美方批准的南韓造船產業投資1500億美元，即「核准投資」（Approved Investments），亦包括南韓依據《戰略投資諒解備忘錄》（MOU）所承諾的額外2000億美元投資，該備忘錄預計將由美韓雙方代表簽署。

美國將對原產於南韓的商品，適用美韓自由貿易協定（KORUS FTA）或美國最惠國待遇（MFN）關稅率中較高者，或15%的關稅率，以執行經修訂的2025年4月2日第14257號行政命令所規定的對等關稅。

美國將把對原產於南韓的汽車、汽車零件、木材、木料及木製衍生品徵收的第232條產業關稅降至15%。對於適用KORUS FTA或MFN關稅稅率等於或高於15%的南韓產品，不再額外徵收第232條關稅；對於稅率低於15%的產品，KORUS FTA或MFN關稅與額外徵收的第232條關稅總和將達15%。

若美國對半導體及半導體設備加徵232關稅，美方承諾給予南韓的條件，不會比未來與其他國家簽訂的半導體協議更差，前提是該國的半導體貿易規模至少要與南韓相當，這部分則由美國認定。

南韓央行總裁李昌鏞曾指出，南韓年度外匯調度能力估計約150至200億美元。「聯合事實說明書」中關於外匯市場穩定的章節指出，美韓雙方達成共識，備忘錄中的承諾不得導致市場不穩定。作為互信夥伴，兩國同意，韓國在任何日曆年內無需提供超過200億美元的美元資金。

南韓將盡最大努力，盡可能透過市場購買以外的方式取得美元，以最大程度減少對市場的潛在衝擊。如履行MOU承諾可能引發市場不穩，例如韓元匯率無序波動，南韓可請求調整資金數額和時點，美國將本著善意認真考慮此類請求。