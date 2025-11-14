快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明（右）10月29日在國立慶州博物館示意美國總統川普（左）在會談前入座。歐新社
南韓總統李在明（右）10月29日在國立慶州博物館示意美國總統川普（左）在會談前入座。歐新社

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉由場邊會談達成共識，費時16天敲定「聯合事實說明書」（Joint Fact Sheet）。

根據白宮官網發布文本，在「重建與擴展關鍵產業」章節中，美國總統川普與李在明重申7月公布的《南韓戰略貿易與投資協定》（The Korea Strategic Trade and Investment Deal），並歡迎南韓在造船、能源、半導體、製藥、關鍵礦產、人工智慧與量子計算等領域擴大投資。

該協議包括經美方批准的南韓造船產業投資1500億美元，即「核准投資」（Approved Investments），亦包括南韓依據《戰略投資諒解備忘錄》（MOU）所承諾的額外2000億美元投資，該備忘錄預計將由美韓雙方代表簽署。

美國將對原產於南韓的商品，適用美韓自由貿易協定（KORUS FTA）或美國最惠國待遇（MFN）關稅率中較高者，或15%的關稅率，以執行經修訂的2025年4月2日第14257號行政命令所規定的對等關稅。

美國將把對原產於南韓的汽車、汽車零件、木材、木料及木製衍生品徵收的第232條產業關稅降至15%。對於適用KORUS FTA或MFN關稅稅率等於或高於15%的南韓產品，不再額外徵收第232條關稅；對於稅率低於15%的產品，KORUS FTA或MFN關稅與額外徵收的第232條關稅總和將達15%。

若美國對半導體及半導體設備加徵232關稅，美方承諾給予南韓的條件，不會比未來與其他國家簽訂的半導體協議更差，前提是該國的半導體貿易規模至少要與南韓相當，這部分則由美國認定。

南韓央行總裁李昌鏞曾指出，南韓年度外匯調度能力估計約150至200億美元。「聯合事實說明書」中關於外匯市場穩定的章節指出，美韓雙方達成共識，備忘錄中的承諾不得導致市場不穩定。作為互信夥伴，兩國同意，韓國在任何日曆年內無需提供超過200億美元的美元資金。

南韓將盡最大努力，盡可能透過市場購買以外的方式取得美元，以最大程度減少對市場的潛在衝擊。如履行MOU承諾可能引發市場不穩，例如韓元匯率無序波動，南韓可請求調整資金數額和時點，美國將本著善意認真考慮此類請求。

關稅 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

南韓因應北韓核武威脅急推核潛艦 日本憂軍備失衡

相關新聞

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉...

美台貿易談判傳出突破！ 路透：美官員稱有重大進展

路透報導，美國一位高級官員周四透露，川普政府與台灣的貿易談判取得重大進展。

川普速報／食品價格高漲壓力 美擬擴大關稅豁免範圍

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府正研擬大幅豁免部分「對等關稅」的豁免範圍，牛肉與柑橘被點名可能列入，以因應高漲食品價格並緩解民怨。股市方面，輝達大跌引發AI族群全面回檔，三大指數創逾一個月最大跌幅，市場對12月降息的預期同步降溫。政府在歷時43天關門後重啟，但共和、民主兩黨圍繞預算權與健保補貼的矛盾未解，參院民主黨領袖舒默甚至面臨黨內自由派要求下台的壓力。

民以食為天！紐時披露川普擬擴大關稅豁免範圍 壓抑糧價

紐約時報報導，多名知情人士透露，川普政府正準備大幅擴大部分「對等關稅」的豁免範圍，目標是壓低仍處高檔的食品價格。美國近期...

通膨倒逼美國讓步 巴西出口多元化強化談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）今年8月對巴西產品徵收高額關稅後，雙邊關係陷入緊張。但近期國內生活成本危機與通膨...

對美投資3500億美元 南韓在野黨批總統李在明「屈辱外交」

對美韓關稅談判結果，以及十月廿九日由美國總統川普和南韓總統李在明在「川李會」中敲定的三五○○億美元投資基金方案內容，最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。