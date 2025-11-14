快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

美國出口管制趨嚴衝擊應材 中國營收占比降至兩成多

中央社／ 加州聖克拉拉13日綜合外電報導

應用材料今天指出，由於美國出口管制趨嚴，讓應材對中國的市場准入受限，預計2026年在中國晶片製造設備支出將下滑，但受惠人工智慧（AI）投資熱潮，預測下半年整體營收將走強。

路透社報導，儘管美國出口管制趨嚴預料將削弱需求，但因AI投資激增帶動的記憶體產量強勁，有望抵銷部分衝擊。

應材（Applied Materials）上個月預估，在美國加緊出口管制後，2026會計年度營收將減少6億美元，因部分產品與服務對中國客戶的出貨變得更為複雜。

應材表示，由於一項關聯規則（affiliate rule）生效，第4季約1.1億美元產品未能如期出貨，但這項規則在美國總統川普與中國國家主席習近平會談後暫停實施。這批產品預計在截至明年1月的3個月內出貨，且已列入預測。

應材預估本季營收為68.5億美元，加減5億美元，相較於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預測的67.6億美元。

在排除一次性項目後，應材預估本季每股獲利2.18美元，加減0.20美元，高於市場預期的2.13美元。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，由於美國更嚴格管控，他們無法再向中國記憶體晶片和成熟製程市場供應設備，但他預期美國不會再對中國出貨施加重大新管制。

他指出，外國競爭對手仍持續向應材無法服務的中國企業銷售設備。

應材在中國市場營收占比已從過去的近40%下滑至約20%多的水準。

應材股價在盤後交易下跌超過4%。

關稅 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達AI晶片爭奪戰加劇！亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制晶片出口

維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

油價回穩小漲 金價下跌

相關新聞

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

韓聯社報導，南韓總統李在明14日宣布，南韓與美國已最終敲定兩國關稅和國家安全磋商的成果文件。李在明與美國總統川普上月出席APEC峰會，藉...

美台貿易談判傳出突破！ 路透：美官員稱有重大進展

路透報導，美國一位高級官員周四透露，川普政府與台灣的貿易談判取得重大進展。

川普速報／食品價格高漲壓力 美擬擴大關稅豁免範圍

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府正研擬大幅豁免部分「對等關稅」的豁免範圍，牛肉與柑橘被點名可能列入，以因應高漲食品價格並緩解民怨。股市方面，輝達大跌引發AI族群全面回檔，三大指數創逾一個月最大跌幅，市場對12月降息的預期同步降溫。政府在歷時43天關門後重啟，但共和、民主兩黨圍繞預算權與健保補貼的矛盾未解，參院民主黨領袖舒默甚至面臨黨內自由派要求下台的壓力。

民以食為天！紐時披露川普擬擴大關稅豁免範圍 壓抑糧價

紐約時報報導，多名知情人士透露，川普政府正準備大幅擴大部分「對等關稅」的豁免範圍，目標是壓低仍處高檔的食品價格。美國近期...

通膨倒逼美國讓步 巴西出口多元化強化談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）今年8月對巴西產品徵收高額關稅後，雙邊關係陷入緊張。但近期國內生活成本危機與通膨...

對美投資3500億美元 南韓在野黨批總統李在明「屈辱外交」

對美韓關稅談判結果，以及十月廿九日由美國總統川普和南韓總統李在明在「川李會」中敲定的三五○○億美元投資基金方案內容，最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。