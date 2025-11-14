美國出口管制趨嚴衝擊應材 中國營收占比降至兩成多

應用材料今天指出，由於美國出口管制趨嚴，讓應材對中國的市場准入受限，預計2026年在中國晶片製造設備支出將下滑，但受惠人工智慧（AI）投資熱潮，預測下半年整體營收將走強。

路透社報導，儘管美國出口管制趨嚴預料將削弱需求，但因AI投資激增帶動的記憶體產量強勁，有望抵銷部分衝擊。

應材（Applied Materials）上個月預估，在美國加緊出口管制後，2026會計年度營收將減少6億美元，因部分產品與服務對中國客戶的出貨變得更為複雜。

應材表示，由於一項關聯規則（affiliate rule）生效，第4季約1.1億美元產品未能如期出貨，但這項規則在美國總統川普與中國國家主席習近平會談後暫停實施。這批產品預計在截至明年1月的3個月內出貨，且已列入預測。

應材預估本季營收為68.5億美元，加減5億美元，相較於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預測的67.6億美元。

在排除一次性項目後，應材預估本季每股獲利2.18美元，加減0.20美元，高於市場預期的2.13美元。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，由於美國更嚴格管控，他們無法再向中國記憶體晶片和成熟製程市場供應設備，但他預期美國不會再對中國出貨施加重大新管制。

他指出，外國競爭對手仍持續向應材無法服務的中國企業銷售設備。

應材在中國市場營收占比已從過去的近40%下滑至約20%多的水準。

應材股價在盤後交易下跌超過4%。