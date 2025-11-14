美與4拉美國家簽貿易協議 香蕉咖啡和牛肉可望降價

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

白宮今天宣布與阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多及薩爾瓦多達成貿易協議，成為美國總統川普在全球大幅加徵關稅以來最新達成的貿易協議。

法新社報導，白宮表示，在川普第二任期中，美國民眾對生活成本的抱怨日益增加，香蕉與咖啡等食品價格可能因上述協議而下跌，有助減輕美國消費者負擔。

白宮指出，這4個位於美國「後院」的拉丁美洲國家同意開放市場給美國商品，美國則對部分進口項目給予關稅減免，做為交換。

美國政府高層對記者表示：「我們相信這些協議將有助於實現貿易平衡、互惠，長期以來將降低赤字。」

這名官員說：「我們預期價格會有一些正面效應，像是咖啡、可可、香蕉等商品都有望受惠。」

這些協議也是川普政府對友好領袖的回報。

這些領袖包括阿根廷這個牛肉出口大國，其自由意志主義總統米雷伊（Javier Milei）上個月曾造訪白宮，以及自稱「全世界最酷獨裁者」的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。

布格磊在社群媒體上張貼與美國聯合聲明影本，並寫下「朋友們」。

今年稍早與川普政府簽署遣返移民協議的瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）也稱讚瓜國與美國間的「堅實關係」。

他在聲明中指出：「經過數月密集合作與坦誠對話，我們成為全球首批與美國達成降低和取消關稅協議的國家之一。」

