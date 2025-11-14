通膨倒逼美國讓步 巴西出口多元化強化談判籌碼

快訊

中央社／ 聖保羅13日專電

美國總統川普（Donald Trump）今年8月對巴西產品徵收高額關稅後，雙邊關係陷入緊張。但近期國內生活成本危機與通膨壓力迫使美國讓步，巴西出口多元化，掌握更多談判主動權。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，「可負擔性」（affordability）已成為美國政治辯論的核心詞彙。咖啡與牛肉價格上漲，直接影響美國消費者的日常生活。

美國勞工統計局數據顯示，咖啡在7月至9月間多次上漲，牛肉價格也高於平均水準。這使得川普政府面臨民眾不滿，迫使其考慮降低部分關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）甚至暗示，未來幾天將宣布重大措施，降低咖啡和香蕉等進口產品的價格。

報導指出，雖然美國是全球最大的咖啡消費國，巴西是最大出口國，但巴西出口商已迅速尋找新市場。數據顯示，8月至10月對美出口下降近30%，但對其他市場出口增加20%，其中中國需求成長尤為顯著。這使得巴西的衝擊小於預期，並在談判桌上擁有更多籌碼。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與川普10月在馬來西亞會晤，雙方同意恢復對話以達成協議。魯拉甚至提出願意在美國與委內瑞拉之間充當調解人。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）則於11月12日在加拿大七大工業國集團（G7）會議期間與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）短暫會晤，並於今天在華盛頓展開正式談判。巴西方面重申，已於11月初提交談判提案，並要求在談判期間暫停關稅。

報導指出，川普在2024年大選中以商人形象和經濟能力為政治資本，但如今，生活成本危機成為其執政挑戰。CNN民調顯示，61%的美國人認為他的政策「惡化經濟狀況」。這使得他不得不在外交上尋求突破，以維護自身的政治優勢。

巴西在面對美國高額關稅時展現韌性，出口商迅速拓展中國等新市場，減輕了衝擊。魯拉政府透過積極外交，要求暫停關稅並爭取談判主導權。這場爭端不僅是經濟挑戰，更凸顯巴西在全球農產品市場中的影響力。

