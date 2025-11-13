聽新聞
美通用汽車 促供應商排除陸製零件

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透獨家報導，四名消息人士透露，美國通用汽車公司已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。

這些消息人士表示，通用汽車高層要求供應商，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。其中一些消息人士指稱，部分供應商被要求在二○二七年前結束與中國的採購關係。

此外，這些消息人士還提及，通用汽車自二○二四年底起就已陸續通知部分供應商，隨著今年春季美中貿易戰升溫，這項行動變得更加急切。據悉，通用高層表示，此舉是為了提升公司的供應鏈「韌性」。

汽車業者與供應商已開始擴大在美國生產，以因應美國總統川普推動在美投資與就業的政策。

但產業高層指出，他們也感覺到，美中關係已出現長期且跨黨派的變化，部分企業正解除數十年來與中國建立的關係。

通用先前已是擺脫對中國電池材料和晶片依賴最積極的汽車公司之一。例如，它已與一家美國稀土公司合作，並在內華達州投資一座鋰礦，用於生產未來的電動車電池材料。但最新的措施範圍更廣，涵蓋了更多基礎零件和材料。

通用汽車發言人拒絕對公司與其供應商的討論置評。通用汽車執行長巴拉上月曾表示，該公司正努力將更多供應鏈轉移到美國，並表示通用盡可能在生產汽車的同一國家採購零件。

關稅 川普 美中關係 供應鏈 材料 電池
