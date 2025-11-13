聽新聞
川普政府評估關稅法源備案 考慮動用貿易法條款

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國白宮國家經濟委員會（ＮＥＣ）主席哈塞特表示，川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能以一九七四年「貿易法」第三○一條款和第一二二條款作為徵收關稅法源備案選項。專家預期，川普政府可能先實施一二二條款關稅作為臨時過渡，最後以三○一條款關稅取代。

哈塞特說，美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾及其他政府官員一直在研究，若最高法院針對關稅問題作出不利川普政府判決的替代方案，而一九七四年「貿易法」三○一條和一二二條是可行替代方案。

一二二條款授權總統立即實施關稅，但稅率和實施時間有上限，只能在一百五十天內徵收最高百分之十五關稅，要延長須國會批准，三○一條款關稅則須經過美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）調查、徵詢公眾意見等程序，但關稅稅率沒有上限，且能由行政部門決定是否延長。

專家認為，川普政府可能先以一二二條款關稅作為過渡選項，最後實施三○一條款關稅。

一二二條款要求美國政府實施「非歧視性」關稅，也就是對所有貿易夥伴課徵統一關稅稅率，對於「有鉅額或持續國際收支順差」的經濟體，則能降低稅率，因此川普政府可能先暫時課徵統一稅率，如同在今年四月至八月課徵的百分之十對等關稅，這將讓印度、瑞士及東南亞等面臨較高對等關稅的貿易夥伴，暫時緩解關稅壓力。

不過，美國已對中國大陸或巴西實施或延後執行三○一條款關稅，因此這兩國可能被立即課徵三○一條款關稅，不像其他國家會有一段短暫緩和期。

關稅 川普
×

相關新聞

