對美投資3500億美元 南韓在野黨批總統李在明「屈辱外交」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

對美韓關稅談判結果，以及十月廿九日由美國總統川普和南韓總統李在明在「川李會」中敲定的三五○○億美元投資基金方案內容，最大在野黨國民力量黨提出質疑。

國民力量黨人士指稱，三五○○億美元的總額本身就給南韓人民帶來很大負擔，占南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十八點七，遠高於日本的百分之十三與歐盟的百分之六。三五○○億美元若由南韓人口分攤，相當於每人新增九五○萬韓元（約台幣廿二點一萬元）的負擔。

且儘管載明南韓每年對美投資的上限為兩百億美元，但由於美韓沒簽署貨幣互換協議，這兩百億美元的投資仍將對外匯市場造成衝擊。

國民力量黨並要求，李在明政府應依南韓憲法和「通商條約締結程序與執行之相關法律」，將這三五○○億美元的美韓協議送交南韓國會批准，否則就有違正當法律程序。

南韓專研貿易法及國際法的教授崔源穆表示，由於南韓的大量外匯存底將因此流向美國，故僅憑行政部門在政治和外交上的裁量權決定，這存在爭議。

另在上述的川李會後，川普隨即在自創社媒真實社群發文，宣稱南韓企業及商人對美國能源和商業部門的投資將逾六千億美元。即加上三五○○億美元，南韓對美投資將達九五○○億美元，除了六千億美元可能是直接投資，其他詳情至今不明。

對有關三五○○億美元的質疑，例如是否全部以現金投資？誰將承擔投資損失？李在明九月接受美國時代雜誌專訪時聲稱，美方的要求很嚴苛，「如果我接受，我就會被彈劾！所以我要求美方談判代表向韓方提出更合理的替代方案」。

國民力量黨最高委員金玟秀十月卅日因此批評，從結果來看，李在明和川普敲定的美韓關係協議，對南韓根本是「屈辱外交」。

關稅 川普
