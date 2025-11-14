聽新聞
0:00 / 0:00

白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能會以1974年《貿易法》的第301條款和第122條款為備案選項。路透
川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能會以1974年《貿易法》的第301條款和第122條款為備案選項。路透

美國白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特表示，川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能會以1974年《貿易法》的第301條款和第122條款為備案選項。專家預期，川普政府可能先實施122條款關稅作為臨時過渡，最後以301條款關稅取代。

哈塞特說，美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾及其他政府官員一直在研究，若最高法院針對關稅問題作出不利裁決的替代方案，而1974年《貿易法》中的第301條和第122條是可行的替代方案。

301條款與122條款比較
301條款與122條款比較

基於122條款授權總統能立即實施關稅，只是關稅稅率和實施時間有上限，要延長須國會批准，301條款關稅則須經過美國貿易代表署調查、徵詢公眾意見等程序，但關稅稅率沒有上限，且能由行政部門決定是否延長，川普政府可能先以122條款關稅作為過渡選項，最後實施301條款關稅。

專家認為，美國總統能援引122條款，在150天內徵收最高15%的關稅，似乎是能在301條款的調查期間，填補關稅空窗期的便利選項。

122條款要求美國政府實施「非歧視性」關稅，也就是對所有貿易夥伴課徵統一關稅稅率，對於 「有鉅額或持續國際收支順差」的經濟體，則能降低稅率，因此川普政府可能先暫時課徵統一稅率，例如在4-8月課徵的10%對等關稅稅率，這將讓印度、瑞士及東南亞等面臨較高對等關稅的貿易夥伴，暫時緩解關稅壓力。

不過美國已對大陸或巴西實施、或延後執行301條款關稅，這兩國可能被立即課徵301條款，不像其他國家會有一段短暫的緩和期。

關稅 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

CNN爆中國大陸助伊朗重建飛彈庫 美議員要求川普政府因應

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

要求司法部公布淫魔檔案 下周眾院表決 川普施壓議員避免公開全案

相關新聞

白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

美國白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特表示，川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能會以1974年《貿...

對美投資3500億美元 南韓在野黨批總統李在明「屈辱外交」

對美韓關稅談判結果，以及十月廿九日由美國總統川普和南韓總統李在明在「川李會」中敲定的三五○○億美元投資基金方案內容，最大...

川普政府評估關稅法源備案 考慮動用貿易法條款

美國白宮國家經濟委員會（ＮＥＣ）主席哈塞特表示，川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能以一九七四年「貿易...

美通用汽車 促供應商排除陸製零件

路透獨家報導，四名消息人士透露，美國通用汽車公司已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

路透社報導，白宮發言人李威特今天表示，總統川普依然「堅持」發放給全國民眾每人2000美元（約新台幣6萬2700元）的分紅...

川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來五年在美投資100億美元

豐田汽車周四證實，未來五年會再對美國加碼投資100億美元，成為日本汽車業者自美國總統川普二進白宮以來最大投資案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。