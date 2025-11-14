白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

美國白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特表示，川普政府已在評估，若最高法院針對關稅作出不利判決，可能會以1974年《貿易法》的第301條款和第122條款為備案選項。專家預期，川普政府可能先實施122條款關稅作為臨時過渡，最後以301條款關稅取代。

哈塞特說，美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾及其他政府官員一直在研究，若最高法院針對關稅問題作出不利裁決的替代方案，而1974年《貿易法》中的第301條和第122條是可行的替代方案。

301條款與122條款比較

基於122條款授權總統能立即實施關稅，只是關稅稅率和實施時間有上限，要延長須國會批准，301條款關稅則須經過美國貿易代表署調查、徵詢公眾意見等程序，但關稅稅率沒有上限，且能由行政部門決定是否延長，川普政府可能先以122條款關稅作為過渡選項，最後實施301條款關稅。

專家認為，美國總統能援引122條款，在150天內徵收最高15%的關稅，似乎是能在301條款的調查期間，填補關稅空窗期的便利選項。

122條款要求美國政府實施「非歧視性」關稅，也就是對所有貿易夥伴課徵統一關稅稅率，對於 「有鉅額或持續國際收支順差」的經濟體，則能降低稅率，因此川普政府可能先暫時課徵統一稅率，例如在4-8月課徵的10%對等關稅稅率，這將讓印度、瑞士及東南亞等面臨較高對等關稅的貿易夥伴，暫時緩解關稅壓力。

不過美國已對大陸或巴西實施、或延後執行301條款關稅，這兩國可能被立即課徵301條款，不像其他國家會有一段短暫的緩和期。