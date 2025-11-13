快訊

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社） 馬雯婷
美國總統川普。（歐新社） 馬雯婷

路透社報導，白宮發言人李威特今天表示，總統川普依然「堅持」發放給全國民眾每人2000美元（約新台幣6萬2700元）的分紅，這筆款項將來自關稅的收入。

川普週末透過社群媒體提出他的關稅分紅計畫。李威特今天說，白宮官員正研究如何執行；但未說明具體方案內容。

部分經濟學者質疑，關稅收入數額是否足以支應普發紅利。

據稅務基金會（Tax Foundation）政策專家約克（Erica York）在社群平台X發文表示，若川普將紅利發放給年收入不超過10萬美元的民眾，那麼約有1億5000萬名美國人可受惠，總金額約需3000億美元。

根據美國財政部數據，截至9月30日止，聯邦政府已從關稅相關收入獲得1950億美元。

李威特（Karoline Leavitt）在白宮向媒體表示：「總統明確表示希望實現這項措施，因此他的經濟顧問團隊正在積極評估各種執行方式。」

數天前財政部長貝森特（Scott Bessent）對川普構想表示懷疑，他說，總統發放關稅紅利一事，可能僅是「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）當中的稅賦減免措施。白宮發言人則在今天強調總統依然「堅持」承諾。

