川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來五年在美投資100億美元
豐田汽車周四證實，未來五年會再對美國加碼投資100億美元，成為日本汽車業者自美國總統川普二進白宮以來最大投資案。
豐田同日宣布，位於北卡羅來納州的電池廠正式啟用，這座廠「總投資接近140億美元，將創造多達5,100個新工作機會」。
這項投資承諾，適逢川普10月底訪問日本之後。川普和日本首相高市早苗都強調，雙方要把美日安全同盟帶入「新的黃金時代」。
川普原本對日本貨品加徵25%的關稅，理由是要把製造業帶回美國，並修正他所謂失衡的貿易安排，後來在7月和日本達成協議，將日本貨品關稅降為15%。
相對地，日本承諾從現在到2029年1月川普任期結束之間，將在美國投資5,500億美元。
豐田並未透露這筆100億美元的具體用途。分析師認為，豐田很可能用於擴大在美國的生產規模，甚至把美國製汽車銷回日本。
麥格理（Macquarie）分析師 James Hong 說：「未來幾年，豐田在美國有很多方式可以妥善運用這筆投資，從單純擴充產能，到混合動力車零組件在地化、生產混合動力車本身，以及與自駕、機器人相關的AI投資。」
日本政府提交的投資清單中，包括基礎設施、能源、AI和攸關國安的礦產等符合美日協議的項目，但並未列入豐田。
