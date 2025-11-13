川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新研究顯示，中國大陸、巴西及印度等多數大型新興經濟體都能在不承受過多苦痛下，挺過美國關稅風暴，引發對於美國總統川普貿易工具影響力的懷疑。

風險顧問業者Verisk Maplecroft分析20個最大新興市場經濟體的韌性，以債務水平和對出口收入的依賴度等指標，評估這些經濟體因應貿易波動和地緣政治聯盟迅速變化的能力。

報告共同作者、亞洲研究部門主管巴塔查雅（Reema Bhattacharya）指出，「全球多數製造業重鎮目前因應這場關稅風暴（具體而言是來自美國）的基本情況，優於人們所想或認可的程度，即便關稅全面實施」。

報告顯示，墨西哥和越南都是貿易最依賴美國的國家族群成員，但也因積極的經濟政策、不斷改善的基礎設施和政治穩定，而較具韌性，巴西和南非則正實質與其他貿易夥伴建立連結，有望在未來幾年提供保護。

巴塔查雅說，「幾乎所有新興市場或全球市場都了解，我們需要與美國和中國做生意，但不能過度依賴兩者，因此我們需要第三個市場」，金磚國家成員之間的貿易正在增加。這份報告沒有研究同屬金磚成員的俄羅斯。

他說，Bhattacharya稱，雖然中國大陸特別易受與美國地緣政治緊張局勢的衝擊，但其供應鏈「根深柢固到實際上幾乎不可能在其他地方複製」，因中國大陸擁有多元化的出口基礎和人力資本，北京多年來也持續擴大在貿易結算使用人民幣，「務實推動經濟韌性與分散地緣政治風險」。

巴西、阿根廷和智利都已與中國大陸央行簽署本幣結算的安排，同時中國大陸國有企業和投資人也正為智利、玻利維亞和秘魯的鋰和銅計畫提供融資。

