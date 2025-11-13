扛不住民怨！白宮官員透露：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

美國高層官員近日透露，白宮準備調降多項食品關稅，以因應從拜登政府時期延續至今的生活成本危機。

國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）在華府的一場活動中指出，「過去幾天大家一直討論的事情之一就是考慮調降食品相關關稅，我䛏為後續會有更多變動」。哈塞特是押注市場最看好明年接替鮑爾成為聯準會主席的人選。

稍早之前，財政部長貝森特接受福斯商業頻道訪問時也表示，川普政府將在未來數日宣布大幅措施，降低包括咖啡、香蕉以及多項水果在內的進口食品價格。

此前，白宮支持的候選人上周在多場地方選舉意外慘敗，顯示高物價問題已成為選民最關切議題之一。

自川普8月對大多數貿易夥伴祭出高額關稅後，美國平均關稅水準攀升至二戰以來最高，許多食品的價格上漲。哈塞特說，目前通膨率3%正朝向正確方向發展，但也承認食品價格高於川普2021年離任時，家庭每月食品雜貨支出在那時大約是400美元，拜登任內升至510美元，如今仍維持在512美元水準。