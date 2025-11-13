快訊

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

扛不住民怨！白宮官員透露：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國家經濟委員會主席哈塞特。歐新社
美國國家經濟委員會主席哈塞特。歐新社

美國高層官員近日透露，白宮準備調降多項食品關稅，以因應從拜登政府時期延續至今的生活成本危機。

國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）在華府的一場活動中指出，「過去幾天大家一直討論的事情之一就是考慮調降食品相關關稅，我䛏為後續會有更多變動」。哈塞特是押注市場最看好明年接替鮑爾成為聯準會主席的人選。

稍早之前，財政部長貝森特接受福斯商業頻道訪問時也表示，川普政府將在未來數日宣布大幅措施，降低包括咖啡香蕉以及多項水果在內的進口食品價格。

此前，白宮支持的候選人上周在多場地方選舉意外慘敗，顯示高物價問題已成為選民最關切議題之一。

自川普8月對大多數貿易夥伴祭出高額關稅後，美國平均關稅水準攀升至二戰以來最高，許多食品的價格上漲。哈塞特說，目前通膨率3%正朝向正確方向發展，但也承認食品價格高於川普2021年離任時，家庭每月食品雜貨支出在那時大約是400美元，拜登任內升至510美元，如今仍維持在512美元水準。

關稅 川普 香蕉 咖啡
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

【即時短評】美國聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

美媒：美台關稅談判 美要求台灣投資不少於3500億美元

美媒Politico 12日報導，儘管美國最高法院可能很快就會推翻總統川普加徵的相當大一部分關稅，白宮仍持續推進相關談判...

扛不住民怨！白宮官員透露：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

美國高層官員近日透露，白宮準備調降多項食品關稅，以因應從拜登政府時期延續至今的生活成本危機。

美最高法院還在審關稅政策 白宮：川普盼落實2000美元關稅紅利

美國總統川普日前再度提到將從關稅收入中撥款，提供給中低收入的美國民眾2000美元的紅利，白宮新聞秘書李維特（Karoli...

咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

美國財政部長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。

習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆

美國與中國大陸達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國大陸似乎就已停止採購美國黃豆，該國進口美國黃豆能否達到川普政府宣告的水...

義大利麵也難逃關稅？川普擬課107%重稅 義麵商醞釀退出美市場

美國川普政府正考慮對義大利13家主要義大利麵（Pasta）出口商徵收新一輪進口關稅，這項措施可能讓美國民眾很快得為喜愛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。