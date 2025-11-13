美最高法院還在審關稅政策 白宮：川普盼落實2000美元關稅紅利

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國白宮。（新華社）
圖為美國白宮。（新華社）

美國總統川普日前再度提到將從關稅收入中撥款，提供給中低收入的美國民眾2000美元的紅利，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日表示，白宮承諾會執行這項政策；李維特表示，川普希望這件事能夠落實。

川普10月接受同一個美國新聞網 （One America News Network）專訪時表示，政府拿關稅收入償還債務之後，擬將收入作為紅利分配給美國人民；川普表示，政府在思考要分給民眾1000美元至2000美元的金額。

川普日前再度在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，將從鉅額的關稅收入中撥給中低收入的美國公民，每人2000美元，餘下的關稅收入則將用於償還國家債務。

白宮12日舉行記者會，李維特指出，白宮承諾會執行這項政策，現在正在查閱所有合法的選項；李維特說，她還沒有任何細節或具體的時間表，但李維特指出，川普想要落實這件事，其經濟顧問小組正在研究如何執行。

不過，美國最高法院目前仍在審理川普的對等關稅政策，若川普政府敗訴，恐要把關稅收入還給企業。

