咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告
美國財政部長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。
貝森特接受福斯新聞採訪時表示，這些措施旨在緩解物價面臨的短期壓力。他還說，總統川普仍然致力於將提高薪資（經通膨調整後），作為緩解民眾生活壓力的主要措施。
貝森特說：「在接下來的幾天裡，大家將會看到一些重大公告，涉及我們美國不種的作物，比如咖啡、香蕉等等水果，諸如此類。」
根據彭博資訊報價，紐約阿拉比卡咖啡期貨價格12日一度跌3.97%，至4.059美元。
