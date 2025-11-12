咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

快訊

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。圖／美聯社
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。圖／美聯社

美國財政部長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡香蕉等進口食品，發布「重大公告」。

貝森特接受福斯新聞採訪時表示，這些措施旨在緩解物價面臨的短期壓力。他還說，總統川普仍然致力於將提高薪資（經通膨調整後），作為緩解民眾生活壓力的主要措施。

貝森特說：「在接下來的幾天裡，大家將會看到一些重大公告，涉及我們美國不種的作物，比如咖啡、香蕉等等水果，諸如此類。」

根據彭博資訊報價，紐約阿拉比卡咖啡期貨價格12日一度跌3.97%，至4.059美元。

習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆

美國與中國大陸達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國大陸似乎就已停止採購美國黃豆，該國進口美國黃豆能否達到川普政府宣告的水...

義大利麵也難逃關稅？川普擬課107%重稅 義麵商醞釀退出美市場

美國川普政府正考慮對義大利13家主要義大利麵（Pasta）出口商徵收新一輪進口關稅，這項措施可能讓美國民眾很快得為喜愛的...

美國假期購物季熱不起來 業者因關稅縮手打折、消費者也更精打細算

去年此時，Ash Harbor的橡木威士忌分酒器和ThinkFit的餐盒套裝以九折到八折促銷，今年卻維持原價。

美印關係緩和 「相當接近」達貿易協議

美國總統川普表示，他在「某個時點」會調降印度貨品關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。

川普認下手太重 瑞士關稅可望降至15%

彭博報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成貿易協議，讓瑞士產品出口到美國的關稅從百分之卅九降至百分之十五。

