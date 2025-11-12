快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，中國大陸似乎已停止進口美國黃豆。美聯社
美國與中國大陸達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國大陸似乎就已停止採購美國黃豆，該國進口美國黃豆能否達到川普政府宣告的水準，如今蒙上不確定性。

彭博資訊引述匿名交易員說法報導，在上月底大舉下單後，中國大陸似乎已停止進口美國黃豆，交易員未掌握到新出貨；中國大陸是美國黃豆最大消費國。

華府宣稱中國大陸已承諾今年底前採購1,200萬公噸美國黃豆，未來三年每年也會採購250萬公噸。中國大陸尚未證實川普團隊提及的具體採購承諾，但北京當局已調降美國黃豆關稅，以及撤銷對CHS等美國三家出口商祭出的進口禁令，藉此回應美國採取的類似和解措施。

中國大陸過去數月持續大舉採購南美洲黃豆，藉此分散採購來源。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深穀物與油籽分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）認為，基於這個因素，無論美國與中國大陸達成什麼貿易協議，中國大陸未來數月黃豆需求預料都會下滑。

關稅 川普 北京
延伸閱讀

西班牙國王今會習近平 學者分析：拒在大國間選邊站

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

美學者：川普會晤習近平未主動提台灣 對台安全有利

加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

相關新聞

義大利麵也難逃關稅？川普擬課107%重稅 義麵商醞釀退出美市場

美國川普政府正考慮對義大利13家主要義大利麵（Pasta）出口商徵收新一輪進口關稅，這項措施可能讓美國民眾很快得為喜愛的...

美國假期購物季熱不起來 業者因關稅縮手打折、消費者也更精打細算

去年此時，Ash Harbor的橡木威士忌分酒器和ThinkFit的餐盒套裝以九折到八折促銷，今年卻維持原價。

美印關係緩和 「相當接近」達貿易協議

美國總統川普表示，他在「某個時點」會調降印度貨品關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。

川普認下手太重 瑞士關稅可望降至15%

彭博報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成貿易協議，讓瑞士產品出口到美國的關稅從百分之卅九降至百分之十五。

外媒曝：陸將推VEU出口新制 防稀土流入美軍供應商

華爾街日報十日報導，中國大陸計畫藉由設計一套「驗證後最終用途」（ＶＥＵ）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國。該制度擬...

