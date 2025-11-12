聽新聞
習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆
美國與中國大陸達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國大陸似乎就已停止採購美國黃豆，該國進口美國黃豆能否達到川普政府宣告的水準，如今蒙上不確定性。
彭博資訊引述匿名交易員說法報導，在上月底大舉下單後，中國大陸似乎已停止進口美國黃豆，交易員未掌握到新出貨；中國大陸是美國黃豆最大消費國。
華府宣稱中國大陸已承諾今年底前採購1,200萬公噸美國黃豆，未來三年每年也會採購250萬公噸。中國大陸尚未證實川普團隊提及的具體採購承諾，但北京當局已調降美國黃豆關稅，以及撤銷對CHS等美國三家出口商祭出的進口禁令，藉此回應美國採取的類似和解措施。
中國大陸過去數月持續大舉採購南美洲黃豆，藉此分散採購來源。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深穀物與油籽分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）認為，基於這個因素，無論美國與中國大陸達成什麼貿易協議，中國大陸未來數月黃豆需求預料都會下滑。
