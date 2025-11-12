義大利麵也難逃關稅？川普擬課107%重稅 義麵商醞釀退出美市場

美國川普政府正考慮對義大利13家主要義大利麵（Pasta）出口商徵收新一輪進口關稅，這項措施可能讓美國民眾很快得為喜愛的義大利麵品牌付出更多代價，甚至面臨進口產品短缺。

CBS新聞報導，美國商務部9月發布提案指出，因調查發現，包括茉莉（La Molisana）與Garofalo等部分義大利麵品牌在美國市場以低於市場價格銷售產品，擬加徵高達近92%的反傾銷稅。若加上現有對歐盟進口的15%關稅，義大利製義大利麵總稅率恐達107%。

根據先前曾報導這場義大利麵爭議的華爾街日報指出，這將是川普政府對任何產品祭出的最高關稅之一。食品產業分析師、SupermarketGuru網站主編朗伯特（Phil Lempert）表示，如果反傾銷稅生效，對美國消費者的影響將相當大，一些義大利麵製造商可能直接停止向美國出口，其他品牌則可能提高價格。

朗伯特指出，美國國內的生產量不足以填滿貨架，消費者走進義大利麵區時，會看到貨架空了一半。

儘管白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，義大利麵並沒有「消失」，目前反傾銷稅仍為提案，尚未拍板，義大利麵製造商仍有幾個月時間可提供意見。但華爾街日報報導，由於反傾銷稅的威脅，一些義大利麵公司正準備2026年1月起退出美國市場。

美國義大利麵製造商長期指控義大利競爭對手不公平壓價，但商務部的提案可能成為依賴美國市場的義大利出口商的分水嶺。德賽表示，受影響公司未遵守商務部多次索資，而這些針對義大利麵製造商的調查自1990年代中期以來已持續進行，並補充目前沒有「確切日期」決定關稅何時生效。商務部與國際貿易管理局尚未立即回應詢問。