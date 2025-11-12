川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅
美國總統川普今天接受美國電視台訪問時，突然批評法國的稅務政策，特別指科技相關。他說：「我們跟法國人之間有許多問題。」
法新社報導，川普（Donald Trump）接受福斯新聞台（Fox News）節目主持人殷格拉漢（LauraIngraham）訪問，對方詢問川普對於中國學生進入美國大學就讀有何看法。殷格拉漢說：「他們不是法國人，是中國人。他們刺探我們的情報，竊取我們的智慧財產。」
此時川普突然打斷她說：「你真的以為法國人比較好嗎？我告訴你，我可不太確定。」
川普把矛頭從中國轉向法國的稅務政策，並表示這對美國來說是個問題。他說：「我們和法國人有過很多問題，我們的科技在那裡遭到不公平課稅。」
川普過去曾表示，他會對實施「歧視性」數位稅的國家「顯著」加徵關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言