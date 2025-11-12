聽新聞
美印關係緩和 「相當接近」達貿易協議
美國總統川普表示，他在「某個時點」會調降印度貨品關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。
川普說：「現在他們不太喜歡我，但很快又會喜歡我們。我們正在談一個公平的協議。」他並預測，兩國「很快就能達成對各方都有利的協議」。
從這番談話來看，美印因貿易爭端而緊繃的關係可能出現緩和跡象。
川普七月卅日宣布對印度產品徵收百分之廿五對等關稅，八月六日再以印度購買俄羅斯石油為由，對印度加徵百分之廿五懲罰關稅，稅率疊加達百分之五十。這是各國遭美課徵的最高關稅。
這項措施使原本已陷入僵局的貿易談判更添緊張，美方指責印度對美貨品課徵過高關稅，並設下其他貿易障礙。
最近幾周，川普表示印度總理莫迪已承諾將逐步縮減自俄羅斯進口原油，並對貿易談判表示樂觀。川普十一日說：「他們已大幅減少採購俄羅斯石油，幾乎停了下來。是啊，我會在某個時點調降關稅。」
川普是在白宮原人事辦公室主任戈爾宣誓就任美國駐印度大使的儀式上發表上述談話。他說，戈爾已和印度總理莫迪建立起「友好關係」。川普表示：「戈爾身為大使，將致力強化兩國關係，推動對美國關鍵產業和科技的投資，擴大美國能源出口，並深化雙方的安全合作。」
