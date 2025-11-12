快訊

川普認下手太重 瑞士關稅可望降至15%

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

彭博報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成貿易協議，讓瑞士產品出口到美國的關稅從百分之卅九降至百分之十五。

美國總統川普證實，他的政府正在與瑞士「討論一項協議，以略微調降他們的關稅」。川普被問到稅率是否為百分之十五時，他說：「我沒有說過任何數字。但我們將研商一些事來幫助瑞士。我們對瑞士下手很重。我們希望瑞士能夠繼續成功。」瑞士政府一位發言人拒絕置評。美國貿易代表署未立即回覆置評請求。

瑞士七月底和美國貿易談判破裂後，瑞士成為已開發國家中被美國徵收最高關稅的國家。從那時開始，瑞士一直努力爭取更好條件。上周一團瑞士億萬富豪與企業高層到白宮與川普會面後，推動兩國談判的良好氣氛。若最終談成百分之十五關稅，就會與歐盟適用的關稅稅率相同。

川普先前對瑞士課徵高關稅，理由是他認為兩國貿易嚴重失衡，美國對瑞士有四百億美元商品貿易逆差。瑞士反駁指出，逆差已由自美國進口的服務抵銷。

高關稅對瑞士經濟負面影響逐漸顯現，讓瑞士想要盡快協商調降關稅。

