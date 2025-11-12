外媒曝：陸將推VEU出口新制 防稀土流入美軍供應商

華爾街日報十日報導，中國大陸計畫藉由設計一套「驗證後最終用途」（ＶＥＵ）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國。該制度擬對與美國軍方沒聯繫的公司加速出口許可，但排除與美軍有聯繫者。

幾名對該計畫知情的人士說，上述ＶＥＵ制度將能讓中國國家主席習近平遵守對美國總統川普所做承諾，即促進中國稀土等物料出口，又能確保這些物料不會流入美軍供應商，避免中方主要擔憂成真。

一旦北京嚴格執行該ＶＥＵ機制，同時擁有民間與國防客戶的汽車與航太公司，將更難從中國進口特定物料。幾名消息人士指出，北京仍可能調整計畫，其許可制度也仍須實施後才能確定。中國商務部並未回應華爾街日報置評請求。

北京考慮採取的ＶＥＵ，和其大部分出口管制制度一樣取經自美國法律和程序。根據二○○七年起實施的美國版ＶＥＵ，特定中國企業在獲得通用授權下，獲准從美國購買敏感商品，不需每次採購逐案申請。這使企業更容易自美國進口受管制的化學品和晶片製造設備等，但也須接受美國政府檢查其設施等做法，來證明符合出口要求。

中國政府四月起一直利用強力稀土磁鐵的出口限制，換取美國在貿易戰讓步。川習十月卅日在南韓同意貿易休兵後，中國已公開承諾透過發放通用許可，來放寬管制物料流動。儘管川普說，這代表北京實質結束關鍵物料出口管制，但北京雖設法對驗證過的民間用途鬆綁出口，似乎仍將保留部分管制。

北京還未表明哪些企業將有資格取得通用許可，或言明這類許可確切能帶來何種好處。ＶＥＵ保障將持續多長也不明朗。

美版制度下，基於ＶＥＵ獲准採購的中企，有時會被撤銷許可，這一向令北京錯愕。因此，即使能受惠於中國版ＶＥＵ制度，許多企業仍可能繼續決定尋找受管制產品的替代來源。

稀土磁鐵和其他受管制物料，不僅廣泛用在電動車、民航客機等民用產品，同樣是戰機、潛艦和攻擊型無人機等軍事裝備的必要物料。

近幾個月，美國和歐洲的公司抱怨取得稀土磁鐵的管道減少。儘管中國時不時同意放寬對磁鐵的限制，但九月中國對美國的稀土磁鐵出口仍較前一個月下降兩成九，這透露在美中貿易休兵前幾周，相關限制措施持續影響業者。