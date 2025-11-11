傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

彭博資訊引述消息人士報導，瑞士與美國的貿易談判已接近達成協議，瑞士輸美商品的關稅可望從39%降至15%。美國總統川普隨後露口風證實，美方「正努力讓瑞士關稅稍微降一些」，但他拒絕回應具體稅率數字。

消息人士指出，雙方有望在2周內敲定協議，但談判仍存變數，不排除重演7月底美瑞協商破局的情況。

川普隨後證實消息，稱「正努力讓瑞士關稅稍微降一些」，問及稅率是否砍至15%時，川普拒絕透露具體數字，僅坦言對瑞士「下手很重」，但現在會「努力幫助他們，希望他們繼續成功」。

瑞士政府發言人拒絕置評，美國貿易代表署也未立即回應。

彭博指出，先前美瑞談判以失敗告終，瑞士遭美國課徵所有已開發國中最高的關稅稅率39%。此後，瑞士持續爭取更有利的條件。上周，一批瑞士億萬富豪與企業高層在白宮橢圓形辦公室會見川普後，談判進程明顯加速，美國貿易代表葛里爾隨後在川普指示下於7日和瑞士直接談判。