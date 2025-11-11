美最高法院審理川普關稅案 川普：敗訴恐要償還超過2兆美元

美國最高法院正在審理美國總統川普的對等關稅政策，川普10日指出，如果川普政府敗訴，美國必須償還逾2兆美元的關稅收入和相關投資，指光是這個數字就對國家安全來說是場災難。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院；最高法院日前舉行口頭辯論，包括保守派大法官在內也對關稅政策的適法性提出質疑。

川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上再度強調訴訟的嚴重性，指川普政府如果敗訴，需要償還的金額遠遠大於法院反方所提出的數字；川普也稱主要由外國組成的反方會願意做任何事情，單方面向美國課徵關稅。

川普表示，美國必須償還的關稅收入和相關投資，其真正數字超過2兆美元，光是這個數字就對國家安全來說是場災難；川普表示，反對關稅的一方在最高法院給出比較低的償還數字，是要讓法院認為美國可以輕易脫離這個糟糕的狀況。

此外，川普日前也提出發送2000美元的關稅紅利給美國民眾，川普10日表示，2000美元的關稅紅利會發送給美國中低收入的公民，剩下的金額則會用來償還美國的負債。