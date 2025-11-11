美對陸海運業301調查喊卡 陸製船舶港口費也叫停 北京同步取消

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國今起暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。圖為一艘貨櫃船停泊在青島港口。美聯社
在美國總統川普與中國國家主席習近平達成歷史性貿易與經濟協議後，美國貿易代表署（USTR）9日宣布，對中國大陸海運、物流與造船業展開的「301條款」調查暫停一年，美國這段時間暫停對中國大陸船隻收取港口費，中國大陸同一時間也暫停對美國船隻收取類似費用。

美國已在美東時間10日中午12時1分（台北時間下午1時1分）暫停調查行動，除了暫停對中國大陸船隻收取港口費，美國也暫停對中國大陸岸邊起重機和其他設備課徵100%關稅的計畫。

USTR說：「許多人認為暫停收取港口費將壓低航運成本，並避免商業陷入混亂。」USTR表示，美國將根據301條款就這項調查提出的議題與中國大陸協商，並在採取這些行動的同時繼續在國內努力，以及持續就重振美國造船業與主要盟友及合作夥伴討論。

美國上月14日對中國大陸企業擁有、營運或打造的船隻祭出新停靠費，盼藉此削弱中國大陸「不公平」的地位，以及讓美國造船業恢復生機。中國大陸隨後以牙還牙，對在該國港口停靠的美國相關船隻收取類似費用。

根據Descartes系統集團最新全球航運報告，隨著從中國大陸進口的商品大減，美國10月進口的貨櫃商品比去年同期減少7.5%至231萬個20呎標準貨櫃（TEU），和9月相比下滑0.1%。包括這次在內，過去十年美國10月貨櫃進口量低於前月次數只有兩次，顯示美國港口正面臨「商品衰退」。

展望未來，根據全美零售聯盟（NRF）和Hackett Associates數據，美國11和12月進口貨櫃量預估將分別比去年同期減少14.4%及17.9%，2026年1至3月進口量也可能全面下滑。

Descartes產業策略主管伍德說，美國進口商正面臨「持續性的地緣政治摩擦，以及監管的變動，這些因素導致供應鏈不確定性與複雜度加劇，因為政策轉變、情勢迅速變化」。

