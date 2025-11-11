快訊

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸交通部10日公告，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步，暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停開展航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查。

大陸商務部10日也宣布，停止對韓華海洋株式會社五家美國相關子公司實施反制措施，為期一年。此前韓華海洋株式會社在美子公司協助美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

為回應美國自2025年10月14日起，對中國公司擁有或運營的船舶、中國造船舶、中國籍船舶加收港口服務費。大陸交通運輸部網站10月14日發布《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》。根據這項辦法，10月14日起，靠泊中國港口的美國船舶，按每淨噸人民幣400元收取特別港務費，此後逐年提升，2028年4月17日起將達每淨噸人民幣1,120元。

大陸交通10月14日還曾宣布，為保障中國航運業相關利益，將會對中國航運、造船業和相關產業安全和發展利益受美301調查影響，相關企業或個人是否存在協助、支持美國在航運業、造船業及相關產業對中國採取歧視性限制措施的行為進行調查。

