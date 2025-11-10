美製造25年來首塊稀士磁鐵 貝森特：助打破中國壟斷

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國財政部長貝森特近日參觀南卡羅來納州一座新建好的稀土礦產加工中心，慶賀美國25年來製造的首塊稀士磁鐵。他說，這座工廠有助降低成本，打破中國對稀土產業的「鎖喉」控制，並標誌著川普總統執政下，製造業的復甦。

貝森特（Scott Bessent）日前接受福斯財經新聞網（FBN）專訪，告訴主持人勞倫斯（EdwardLawrence），由於川普總統的經濟政策逐步成形，南卡羅來納州薩姆特（Sumter）的這座工廠標誌著製造業的復甦，有助創造就業機會，緩和物價。

貝森特8日參觀這座eVAC公司新建的稀土磁鐵加工中心時指出，「這是25年來美國製造的首塊稀士磁鐵」，美國正終結中國對供應鏈的「鎖喉」控制。

他說，稀士磁鐵是幾乎所有現代產品的關鍵組成部分，包括智慧型手機、汽車到風力渦輪機、戰鬥機和飛彈系統。「多虧了像eVAC這樣的公司，我們終於能再次實現獨立（製造）」。

貝森特將這家稀土工廠與更廣泛經濟復甦、創造就業聯繫起來，並預測美國製造業將在2026年和2027年持續「起飛」。

貝森特表示，川普總統致力將製造業工作機會帶回美國，而這只是開始，「更重要的是，這些不僅是高薪工作，也悠關國家和經濟安全」。

關稅 川普

相關新聞

貝森特稱陸稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新...

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

財政部長貝森特(Scott Bessent)8日參觀南卡羅來納州薩姆特郡(Sumter)新建的一座稀土礦產加工中心，慶祝...

川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

川普總統很早就在尋求並確保稀土的來源與供應，自從展開他第二個任期以來，每一個外交動作，從與中國的貿易戰、俄烏戰爭的和平進...

中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

美中元首在南韓釜山會晤後，雙方貿易戰休兵一年。中國海關總署日前公告，將於10日恢復三家美國企業大豆輸中資質(資格)，且原...

學者：中國透過管制稀土 阻撓歐洲軍備擴張計畫

紐約時報報導導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此...

稀土之後再鬆綁！陸商務部：即日起暫緩軍民兩用材料出口禁令

路透報導，中國大陸商務部9日表示，即日起暫停對美「兩用物項」出口審批禁令，相關項目包括鎵（gallium）、鍺（germ...

