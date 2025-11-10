美製造25年來首塊稀士磁鐵 貝森特：助打破中國壟斷

美國財政部長貝森特近日參觀南卡羅來納州一座新建好的稀土礦產加工中心，慶賀美國25年來製造的首塊稀士磁鐵。他說，這座工廠有助降低成本，打破中國對稀土產業的「鎖喉」控制，並標誌著川普總統執政下，製造業的復甦。

貝森特（Scott Bessent）日前接受福斯財經新聞網（FBN）專訪，告訴主持人勞倫斯（EdwardLawrence），由於川普總統的經濟政策逐步成形，南卡羅來納州薩姆特（Sumter）的這座工廠標誌著製造業的復甦，有助創造就業機會，緩和物價。

貝森特8日參觀這座eVAC公司新建的稀土磁鐵加工中心時指出，「這是25年來美國製造的首塊稀士磁鐵」，美國正終結中國對供應鏈的「鎖喉」控制。

他說，稀士磁鐵是幾乎所有現代產品的關鍵組成部分，包括智慧型手機、汽車到風力渦輪機、戰鬥機和飛彈系統。「多虧了像eVAC這樣的公司，我們終於能再次實現獨立（製造）」。

貝森特將這家稀土工廠與更廣泛經濟復甦、創造就業聯繫起來，並預測美國製造業將在2026年和2027年持續「起飛」。

貝森特表示，川普總統致力將製造業工作機會帶回美國，而這只是開始，「更重要的是，這些不僅是高薪工作，也悠關國家和經濟安全」。