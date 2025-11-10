快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

貝森特稱陸稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。路透
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。路透

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸高度掌控稀土行業，而建造礦場和加工，又過程複雜、費用高昂，部分人士質疑貝森特的兩年時間表，歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管布古說：「承諾在一或兩年達成，不是天真、就是誇大。美國沒有實際的方法能辦到。」

開發新礦場耗時、風險高、且資本密集。新發現的礦床須先研究數年，才會做出建造礦場的最後決定。但漫長的許可程序，往往會拖慢工程。籌錢開發礦場也有挑戰性，初期時程常遭延誤。

FT分析顯示，稀土礦場從探測到施工，一般需要九年，最短要六年三個月，最長更要18年。Project Blue研究主管莫里曼說，24個月要完全脫離中國供應的稀土和磁鐵材料，極具雄心，會需要龐大資本、許可、人力教育才能辦到。

舉例來說，澳洲萊納斯（Lynas）是中國以外的最大稀土生產商。該公司警告，污水管理和許可考驗增加成本，使得籌畫中的美國德州加工廠，出現重大不確定性。

另一個問題是，新供應鏈在財務上要如何存活？就算建了礦場和工廠，業者還須和低成本的陸企競爭。儘管許多美國公司和相關業者，承諾要開發稀土開採、加工、磁鐵製造項目，業內人士說，沒有更強勁的價格訊號，多數仍是投機或不賺錢的計劃。

美國稀土商MP Material執行長利廷斯基指出，稀土確實能有更多業者與更多供給，但要在五年或十年辦到，需要高上許多的價格。

關稅 川普

延伸閱讀

傳中國擬放寬稀土出口規範 但未達川普所盼全面鬆綁

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

陸稀土輸美管制再鬆綁 鎵、鍺等兩用物項恢復銷售

相關新聞

貝森特稱陸稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新...

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

財政部長貝森特(Scott Bessent)8日參觀南卡羅來納州薩姆特郡(Sumter)新建的一座稀土礦產加工中心，慶祝...

川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

川普總統很早就在尋求並確保稀土的來源與供應，自從展開他第二個任期以來，每一個外交動作，從與中國的貿易戰、俄烏戰爭的和平進...

中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

美中元首在南韓釜山會晤後，雙方貿易戰休兵一年。中國海關總署日前公告，將於10日恢復三家美國企業大豆輸中資質(資格)，且原...

學者：中國透過管制稀土 阻撓歐洲軍備擴張計畫

紐約時報報導導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此...

稀土之後再鬆綁！陸商務部：即日起暫緩軍民兩用材料出口禁令

路透報導，中國大陸商務部9日表示，即日起暫停對美「兩用物項」出口審批禁令，相關項目包括鎵（gallium）、鍺（germ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。