貝森特稱陸稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。
英國金融時報（FT）報導，中國大陸高度掌控稀土行業，而建造礦場和加工，又過程複雜、費用高昂，部分人士質疑貝森特的兩年時間表，歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管布古說：「承諾在一或兩年達成，不是天真、就是誇大。美國沒有實際的方法能辦到。」
開發新礦場耗時、風險高、且資本密集。新發現的礦床須先研究數年，才會做出建造礦場的最後決定。但漫長的許可程序，往往會拖慢工程。籌錢開發礦場也有挑戰性，初期時程常遭延誤。
FT分析顯示，稀土礦場從探測到施工，一般需要九年，最短要六年三個月，最長更要18年。Project Blue研究主管莫里曼說，24個月要完全脫離中國供應的稀土和磁鐵材料，極具雄心，會需要龐大資本、許可、人力教育才能辦到。
舉例來說，澳洲萊納斯（Lynas）是中國以外的最大稀土生產商。該公司警告，污水管理和許可考驗增加成本，使得籌畫中的美國德州加工廠，出現重大不確定性。
另一個問題是，新供應鏈在財務上要如何存活？就算建了礦場和工廠，業者還須和低成本的陸企競爭。儘管許多美國公司和相關業者，承諾要開發稀土開採、加工、磁鐵製造項目，業內人士說，沒有更強勁的價格訊號，多數仍是投機或不賺錢的計劃。
美國稀土商MP Material執行長利廷斯基指出，稀土確實能有更多業者與更多供給，但要在五年或十年辦到，需要高上許多的價格。
