快訊

稀土之後再鬆綁！陸商務部：即日起暫緩軍民兩用材料出口禁令

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國商務部9日表示，即日起暫停對美「兩用物項」出口審批禁令，相關項目包括鎵、鍺、銻及超硬材料，為期至2026年11月27日。路透
路透報導，中國大陸商務部9日表示，即日起暫停對美「兩用物項」出口審批禁令，相關項目包括鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）及超硬材料（super-hard materials），為期至2026年11月27日。

根據商務部聲明，中國即日起暫停自2024年12月1日實施的「兩用物項出口管制條例」，除此之外並未提供更多細節。

「兩用物項」是指既有民事用途又有軍事用途、或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

中國國家主席習近平與美國總統川普上月30日在南韓結束會談後，在稀土管制與降低關稅方面達成暫緩1年共識。中國7日已宣布暫停10月9日實施的特定稀土材料與鋰電池材料出口管制。

關稅 川普

