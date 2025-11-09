美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

彭博資訊報導，美國川普政府上月底與中國大陸達成貿易休戰協議，同意暫緩對中國船舶徵收港口費，此舉引發以美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers）為首的多個工會反彈，警告可能破壞美國重振本土造船業的努力。川普政府犧牲部分藍領工人換取對中協議，恐怕衝擊川普明年期中選舉在關鍵搖擺州的支持度。

美國貿易代表辦公室6日開放一段異常短暫的意見徵詢期，讓外界就川習會後美中協議條款提出意見。多家工會共同在美東時間7日下午5時截止前致信貿易代表葛里爾。

信中指出，美國政府將依據301條款的反制措施暫緩一年，在最需要信心與長期規畫的時刻增添不確定性，等於繼續讓中國獲得免責通行證。

這些工會表示對政府的決定「深感失望」，稱此舉將使中國得以繼續其「掠奪行為」，對重振美國海運造成負面影響。國際機械師協會（International Association of Machinists）、國際電氣工人兄弟會（International Brotherhood of Electrical Workers）及國際鍋爐工兄弟會（International Brotherhood of Boilermakers）均參與連署。

根據白宮公布資料，川習會後，美方暫停對中國進口的岸橋起重機、貨櫃底盤徵收關稅，並免除中國建造與營運、停靠美國港口的商船費用；中方則同意暫停報復措施，暫緩期為一年，自11月10日起生效。