大陸稀土管制鬆綁 恢復美大豆進口

中美十月底達成經貿協議後，大陸海關總署十一月七日發布公告稱，將於十一月十日恢復三家美國企業黃豆輸華資質。在另一項公告中，大陸海關總署廢止原來暫停進口美國原木的公告，自十一月十日起恢復進口。大陸商務部也與大陸海關總署聯合公告，自十一月十日暫停實施十月九日公告的稀土、超硬材料與鋰電池等嚴厲出口管制措施。

大陸海關總署在恢復三家美企大豆資質的公告中稱，「基於對美方整改措施的評估結果，依據我國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，海關總署決定廢止海關總署「關於暫停美國CHS Inc.等三家企業大豆（黃豆）輸華資質的公告」，自十一月十日起恢復CHS Inc.等三家企業大豆輸華資質。」

而在此前，該署發布另一項公告稱，「基於對美方整改措施的評估結果，依據我國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，海關總署決定廢止海關總署二○二五年第廿九號公告（關於暫停進口美國原木的公告）。本公告自十一月十日起施行。」

大陸商務部也與大陸海關總署聯合頒布二○二五年第七十號公告，公布暫停實施商務部、海關總署十月九日公告有關超硬材料、稀土及其設備與技術，與鋰電池、石墨負極材料的多項最嚴厲出口管制措施一年。值得注意的是，商務部與海關總署的公告未包括今年四月四日首批稀土出口管制（主要鎖定中重稀土戰略物資，禁止稀土使用在軍工產業），這項出口管制依然執行中。