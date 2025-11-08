川普坦承關稅推高部分物價

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普6日一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的關稅花更多錢購買商品，但他仍堅稱，整體而言，關稅政策對美國人有利。川普同日也說，美印貿易磋商進展順利、他明年可能訪問印度，這是美印關係可能回暖的最新跡象。

川普在橢圓形辦公室與記者交流時，有人提到首席大法官羅伯茲先前指出，關稅實際上是由美國民眾支付的稅。當被問到是否認同美國人有在支付關稅時，川普說：「不，我不認同。我認為他們可能付了一點，但從整體來看，美國人獲益匪淺。」

他告訴記者，印度「已大致暫停購買俄羅斯的石油」；若他收到印度總理莫迪的邀請，可能明年造訪該國。川普上次以總統身分出訪印度，是在他第一任期內的2020年2月。

牛津經濟研究院東南亞研究負責人赫曼恩表示，美印持續談判，雙方似乎都對年底前達成貿易協議感到樂觀，甚至可能幾周就能完成。她認為，美國對印度商品的關稅，可能從目前的50%降至20%，稅率和越南、泰國、菲律賓等亞洲國家相近。

Rystad Energy亞太區油氣研究主管潘迪表示，「從長期來看，印度要完全淘汰俄羅斯石油並不現實」，隨著俄油折扣幅度加大，「新德里的『經濟優先』將面臨空前考驗」。

