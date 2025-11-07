中國海關總署公告 恢復3家美企大豆進口資格

中國海關總署今天公告，恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆進口資格。

公告說，「基於對美方整改措施的評估結果，依據我國相關法律法規和國際植物檢疫措施標準，海關總署決定廢止海關總署2025年第30號公告（關於暫停美國CHS Inc.等3家企業大豆輸華資質的公告），自2025年11月10日起恢復CHS Inc.等3家企業大豆輸華資質」。

美國總統川普第二任期與中國重啟貿易戰之際，中國海關總署今年3月公布，由於在進口的美國大豆檢出麥角和種衣劑大豆，暫停美國CHS Inc.、LOUISDREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC和EGT, LLC等3家涉事企業的大豆進口資格。

川普上週在韓國釜山與中國國家主席習近平會談後，中方表示願恢復採購美國大豆。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，中國承諾未來3年每年對美大豆採購量恢復至正常水準。