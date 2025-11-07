中對美大豆仍徵收13%關稅 會否恢復需求受關注

快訊

中央社／ 台北7日電

川習會後美中降低對對方的關稅，路透社報導，中國對美國大豆的關稅下調至13%，但此關稅稅率導致美國大豆價格仍高於巴西大豆價格；有交易員表示，不預期中國對美國大豆恢復需求。

中國此前宣布，自2025年11月10日13時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。這表示中國會停止對原產於美國的進口大豆加徵10%關稅。

另外，中國此前也宣布，自2025年11月10日13時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅措施，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

路透社6日報導，中國對美國大豆仍徵收13%的關稅。有分析師認為，對買家而言，美國大豆的價格相對於巴西大豆仍然過高。有國際貿易公司的交易員表示，不預期中國對美國大豆恢復需求，巴西大豆比美國大豆便宜，甚至連非中國買家也購買巴西大豆。

證券經紀商StoneX首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）表示，由於中國的關稅，美國大豆價格比巴西舊季大豆每蒲式耳貴1美元以上。

報導表示，由於預期美國將恢復向中國銷售大豆，南美洲的大豆價格有所回落，中國進口商最近購買了20個貨櫃的巴西大豆。

川習會後，白宮曾表示中國會在2025年的11月及12月購買至少1200萬噸美國大豆，以及在未來3年每年至少購買2500萬噸。中國方面未有確認，交易員正密切留意有沒有大規模採購。

白宮及美國農業部沒有回應路透社的置評請求。

