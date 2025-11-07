對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普的對等關稅政策正在高等法院審理，川普6日稱關稅是國家的防衛機制，他透過關稅來維護國家安全；川普認為說，如果政府在高等法院敗訴，對國家來說災難性的結果。不過，川普也鬆口說，美國民眾可能會支付部分的關稅成本。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院。

最高法院5日舉行口頭辯論，大法官在辯論中對川普政府的關稅政策提出質疑，聚焦關稅的適法性和總統的權限等，就連部分保守派大法官也對關稅表現出懷疑的態度。

對此，川普6日受訪時表示，他希望川普政府能夠贏得勝訴，指這是美國歷史上最重要的訴訟之一；川普稱關稅是美國的防衛機制，用來維護國家安全。

川普表示，因為他威脅中國要額外課徵100%的關稅，中國才會坐上談判桌，最後與美國達成很好的協議，也為美國農民帶來很大的利益，指中國承諾採購大量的美國黃豆；川普說，如果美國沒有關稅，就做不到這件事。

川普認為說，他們5日在最高法院的法律攻防上表現得很好，很多人也這麼說；川普希望政府能夠獲得勝訴，否則對國家是很大的傷害。

川普也提到，關稅政策作為維護國家安全的手段必須能馬上生效，不可能等幾個月的時間讓國會做決定；川普說，他們現在甚至都無法說服國會，讓政府繼續運作，未來怎麼可能讓國會來做決定。

川普指出，關稅攸關美國的經濟實力和國家安全，如果政府在最高法院敗訴，恐怕會為美國帶來有些災難性的結果；川普說，美國不但必須繳還數兆美元，美國也在關稅的基礎上與其他國家簽署貿易協議；川普說，如果美國沒有關稅，美國面對其他國家將毫無招架之力。

媒體也提到最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）5日在最高法院稱關稅是課稅，最後會由美國民眾負擔，川普則說，包括中國、歐盟等國家都向美國課徵關稅，讓美國產品無法輸入他們的市場，但他不同意民眾會支付關稅。

川普表示，美國民眾可能負擔一部分的成本，但從整體的影響來看，美國人民在經濟、安全，以及對自己國家的尊重上都獲利。

