美國堵東協幫中國 貿易協議藏「毒丸條款」

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國總統川普10月26日與馬來西亞簽署對等貿易協議和關鍵礦產協議。東協峰會東道主馬來西亞總理安華（左）26日在機場迎接川普（右）。 （歐新社）
美國總統川普10月26日與馬來西亞簽署對等貿易協議和關鍵礦產協議。東協峰會東道主馬來西亞總理安華（左）26日在機場迎接川普（右）。 （歐新社）

川普政府在美國與東南亞國家簽署的貿易協議中加入「毒丸條款」，規定如果對方簽署「危及美國基本利益」或「對美國國安構成實質威脅」的類似協議，美方可終止該協議。這形同美國在與中國大陸的戰略競爭中，創造一項新的外交武器。

英國金融時報報導，這類「毒丸條款」被納入美國上周與馬來西亞柬埔寨簽署的兩項新協議中。貿易專家指出，這些極不尋常且範圍廣泛的條款，相當於對這些與大陸保持密切貿易關係的國家進行「忠誠度測試」，可能重塑未來美國與東南亞及其他地區的貿易談判。

瑞士洛桑國際管理發展學院教授伊文奈特表示，這類條款範圍很廣，賦予美國單方面終止協議權力，讓美國在東南亞獲得新的使力工具。與馬來西亞簽署的協議還包含一項條款，要求配合美國的制裁及其他經濟限制措施。

伊文奈特說：「毒丸條款將貿易協議從純粹商業工具，轉變為管理夥伴國對外經濟的工具。」

智庫「世界大型企業聯合會」經濟戰略中心主任狄梅齊茲說，這些毒丸條款是「多邊主義棺材上再釘一根釘子」，反映美國擔心中國試圖主導區域供應鏈，但這種條款效用仍有待觀察。

她說：「這是川普在說：『我是老大，你必須跟我做生意。』其目的就是防止中國透過這些東協國家滲透美國市場。」

這些毒丸條款是附加在百分之四十的「轉運關稅」上，也就是美國會對經由東南亞港口轉運的中國商品徵收「轉運關稅」。

分析家正密切關注美國與泰國、越南等其他東南亞國家的關稅協議，看看是否也會納入毒丸條件。

關稅 川普 貿易協議 東南亞 馬來西亞 毒丸條款 東協 柬埔寨 供應鏈 戰略

