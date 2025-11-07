釋憲戰若敗…川普有B計畫 關稅戰恐更久

美國最高法院五日審理川普徵收對等關稅是否合法，川普若敗訴，白宮發言人李維特表示，「總統團隊已準備Ｂ計畫」，並強調對訴訟「百分之百有信心」。

最高法院若認為川普引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅不合法，將迫使川普尋找其他法源維持關稅政策。

美國商務部前官員馬傑瑞斯告訴紐約時報，川普仍可依一九七四年「貿易法」第一二二條暫時課徵百分之十五全球關稅，為期一百五十天，理由是「矯正重大貿易逆差」。此條文雖限制期程，卻提供法律依據。川普另可動用第三○一條，對不公平貿易行為發起調查後再課稅，該機制曾用於對中貿易戰，且歷經法院檢驗，被視為「經過戰場實證」。

馬傑瑞斯認為，即使不能動用ＩＥＥＰＡ，川普仍能「以更繁瑣程序」達成同樣效果。另一選項是一九六二年「貿易擴張法」第二三二條，允許「國安理由」課徵關稅。此機制需經數月調查，但法院過去認為總統在國安領域有廣泛裁量權，一旦引發訴訟將有利川普。川普首任期即以此對汽車、金屬及醫療設備加稅。

更早的一九三○年「關稅法」第三三八條亦可動用，授權對歧視美國的國家課最高百分之五十報復性關稅。這些潛在法源顯示，白宮握有多重後備工具。

法律專家警告，這些條文雖具正當性，卻可能造成「更慢但更持久」的全球關稅壁壘。

值得注意是，川普的貿易決策幾乎完全繞過國會。依憲法課稅權屬國會，但川普透過行政命令推動關稅與協定，使立法機關淪旁觀者。民主黨與部分共和黨人皆對此不滿，參院已通過法案認為應終止對巴西和加拿大的關稅，但法案在眾院被擱置，因多數共和黨人不願公開對抗川普，導致制度性制衡失能。